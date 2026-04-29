Secretaría de Cultura de Jalisco alista reapertura del Museo Nacional del Tequila

Con una bolsa de 15 millones de pesos para rehabilitar espacios, mejorar servicios y actualizar la operación, la Secretaría de Cultura de Jalisco alista la reapertura del Museo Nacional del Tequila (MUNAT), luego de que permaneciera cerrado desde octubre de 2024 por obras no autorizadas que emprendió el ex alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro. La apertura del lugar está proyectada para el 5 de junio próximo .

Ayer, 28 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) retiró los sellos de aseguramiento de cinco de las nueve áreas del inmueble. José Luis Coronado Vázquez, director del OPD Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG) explicó que el museo quedó bajo resguardo y conducción de la Secretaría de Cultura y del MEG a partir del 10 de marzo.

Se implementó una ruta de recuperación institucional y se trabaja en la rehabilitación del inmueble . Se detectaron intervenciones que no corresponden al diseño original del museo, como la instalación de tablarroca, reconversión de salas en oficiales y modificaciones menores en puertas y divisiones. También se trabaja en el diseño de un nuevo guion museológico para recobrar su sentido original.

El museo, entre otras cosas, alberga contenidos vinculados con la historia del tequila y se espera que el lugar cuente con una imagen y servicios renovados para junio.

OPD Museos, Exposiciones y Galerías cuenta con 15 museos en Jalisco

Con un presupuesto mayor a 140 millones de pesos, el Organismo Público Descentralizado de Museos, Exposiciones y Galerías de la entidad opera 15 museos en Jalisco. Entre ellos se cuenta el ex convento del Carmen, la Galería Juan Soriano, el Museo de las Artes Populares de Jalisco, el Museo de Palacio de Gobierno y la Galería Arroniz en Guadalajara.

En tanto, en Zapopan maneja el Jalisco Paseo Interactivo (JAPI) y el Tequila Lab; en Tlaquepaque opera el Museo Regional de la Cerámica. En Autlán de Navarro el Museo y Centro Regional de las Artes de Autlán; en Chapala el Centro Cultural J.J. González Gallo, en Teuhictlán el Centro Interpretativo Guachimontones; en Magdalena el Museo Interpretativo del Paisaje Agavero y la Minería, en Zapotlán el Grande la Casa Taller Literario Juan José Arreola y ahora el MUNAT en Tequila.

CORTESÍA.

SV