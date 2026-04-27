A partir de mañana, el Museo Cabañas abre sus salas a una mirada múltiple sobre el país con “Travesías por México: Territorios y raíces”, una exposición que reúne 55 obras clave de la Colección de Pintura del Banco Nacional de México (Banamex). La muestra propone un recorrido visual que explora la identidad mexicana desde sus paisajes, sus tensiones sociales y su imaginario simbólico.

Con piezas de figuras como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y Miguel Covarrubias, la exposición también subraya la presencia de creadoras fundamentales como Alice Rahon, Joy Laville, Rina Lazo y Frida Kahlo, cuya obra “Los frutos de la tierra” se presenta por primera vez en Jalisco.

La exhibición se articula en tres núcleos temáticos que funcionan como un mosaico de identidades. En ellos convergen escenas cotidianas, representaciones del territorio y visiones que transitan entre lo real y lo fantástico, trazando una narrativa que revisa tanto el esplendor como las contradicciones históricas del país.

“Estamos muy contentos. Hace más de 10 años que parte de la colección de Banamex no salía de nuestros recintos; es un honor poder exhibir esta exposición con obras icónicas”, afirmó Natalia Pollak Bianchi, directora de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex, al destacar el valor de una muestra que recupera piezas que habían permanecido resguardadas durante más de una década.

La funcionaria subrayó además el esfuerzo institucional por recuperar obras clave del arte mexicano. “El cuadro de Frida Kahlo es una obra que el Banco repatrió en los años 70, la compra y la trae de vuelta a México… lo mismo con una de las obras icónicas de Diego Rivera, que es ‘Vendedora de alcatraces’; en 1991 también se compra fuera de México y en esta ocasión por primera vez viene a Museo Cabañas”.

De acuerdo con el curador Carlos Segoviano, la muestra reúne el 5.5% del acervo pictórico de Banamex y plantea una revisión del país desde distintos momentos y perspectivas. En ese sentido, destacó la singularidad de la pieza de Kahlo, realizada en 1938: “Evoca la sangre y la situación del cuerpo femenino”, explicó, al referirse a la carga simbólica de sus formas orgánicas.

El recorrido inicia con una obra de Alice Rahon que remite a la tradición de los artistas viajeros, aquellos que desde el siglo XIX encontraron en México una fuente de renovación estética y espiritual. A partir de ahí, la exposición despliega una cartografía visual donde el territorio se vuelve protagonista: volcanes, comunidades indígenas y escenas regionales construyen una idea de nación en constante transformación.

Entre las piezas más representativas destaca “Vendedora de alcatraces”, donde Rivera utiliza esta flor como emblema del país, al tiempo que visibiliza a los pueblos originarios a través de sus textiles. En diálogo con esta obra aparecen otras que abordan distintas regiones, como “Los mayas”, también de Rivera, o composiciones de Raúl Anguiano que retratan comunidades chiapanecas.

El segundo núcleo introduce el fuego como símbolo de cambio, modernidad y conflicto. Aquí conviven obras que aluden a fenómenos naturales, como el nacimiento del volcán Paricutín en 1943, con escenas que reflejan tensiones sociales. En “Sábado de Gloria”, Rivera utiliza una festividad religiosa para evidenciar la desigualdad entre clases, mientras que “La mujer del metate”, de Siqueiros, destaca por su fuerza compositiva y por el uso de piroxilina, material industrial que el artista incorporó como parte de su búsqueda de un lenguaje moderno.

Segoviano enfatizó que este eje aborda la transformación y sus consecuencias. “El fuego implica la modernidad pero también puede recaer en la barbarie, la destrucción, la guerra”, explicó durante el recorrido.

El tercer apartado se adentra en paisajes donde lo real se mezcla con lo onírico. Obras de Ricardo Martínez, Juan Soriano y otros artistas sitúan al espectador en escenarios que oscilan entre la bruma, el desierto y lo sobrenatural, evocando tanto la herencia prehispánica como la influencia del catolicismo.

A lo largo de la exposición también emergen problemáticas contemporáneas como la urbanización, la gentrificación y la marginación social. Algunas piezas reflejan el desplazamiento de comunidades rurales hacia entornos urbanos, así como tensiones relacionadas con la identidad, la clase y el género, evidenciando que las preguntas sobre el país siguen abiertas.

“Son 43 artistas con un contingente importante de artistas tapatíos. No solo veremos algunas formulaciones estéticas sumamente valiosas del siglo XX, sino también confluencias con temas políticos y sociales”, señaló Carlos Segoviano, quien definió la muestra como una invitación a repensar México más allá de sus imágenes más conocidas.

CT