Art Fest celebra 37 años impulsando el arte como vocación y formación

Lo que comenzó como una iniciativa modesta impulsada por padres de familia hoy convoca a decenas de personas y se ha convertido en una de las plataformas culturales más constantes de la ciudad. El próximo sábado 7 de marzo , el American School Foundation Guadalajara abrirá sus puertas para celebrar la edición 37 del Art Fest, un encuentro que trasciende el ámbito escolar y se consolida como un espacio de formación artística, intercambio profesional y vinculación con la comunidad tapatía.

La jornada se realizará de 11:00 a 18:00 horas en el campus ubicado en Colomos 2300, colonia Providencia, y estará abierta al público en general. Gabriela Castañeda, coordinadora del evento, subraya que el festival no está dirigido únicamente a la comunidad estudiantil.

“Es abierto para todo el público tapatío, es un momento para aprovechar, de venir, tener oportunidad de aprendizaje, de apreciar el arte, de realizar actividades tanto para adultos como para niños”, explica. A lo largo del día habrá talleres interactivos, actividades en escenario, propuestas infantiles y una amplia oferta gastronómica en la que incluso participan exalumnos del colegio.

En esta edición, el festival rinde homenaje al artista plástico Víctor Haro, quien ha trabajado de cerca con los estudiantes y cuya presencia ha marcado de manera especial la dinámica formativa del encuentro. El propio Haro reconoce que el encuentro con los jóvenes ha sido gratificante".

La edición 37 del Art Fest rinde homenaje al artista plástico Víctor Haro. EL INFORMADOR / J. Acosta

“La experiencia que tuve con los chicos es de verdad muy enriquecedora, son muy participativos”, afirma. Destaca particularmente la naturalidad con la que se acercan al proceso creativo, aun cuando no dominan la técnica. “Hay veces que dicen ‘yo lo quiero hacer’ aunque no sepan cómo, y eso es muy valioso”, comenta.

Uno de los proyectos más significativos fue la realización de un políptico con alumnos de séptimo grado: seis piezas que, al integrarse, conforman una sola obra colectiva. “Ahí se pone a prueba el trabajo en equipo”, señala el artista, quien enfatiza que este tipo de ejercicios permite sembrar la idea de que el arte no es un pasatiempo menor, sino una posibilidad de vida. “Hay que hacerles ver que de esto se puede vivir, que se puede hacer una profesión”.

El director del colegio, David McGrath, comparte esa visión. Para él, el Art Fest no es un añadido decorativo dentro del calendario escolar, sino una extensión natural del modelo educativo. En su intervención, sostuvo una defensa frontal de la enseñanza artística.

“Realmente, el mundo actual es complejo, y necesitamos alumnos y futuros adultos que sean pensadores críticos, y si queremos eso, tienen que estudiar arte. Queremos ciudadanos con empatía que pueden ver desde muchos puntos de vista conceptos complejos y, si queremos esto, tienen que estudiar arte”.

McGrath insiste en que el arte enseña a equivocarse sin miedo y a transformar el error en aprendizaje. También fomenta la observación atenta del entorno y la capacidad de apreciar la belleza como una forma de participación activa en la sociedad. “No solamente es una celebración del arte con profesionales inspiradores como Víctor, sino un reconocimiento de la importancia de la educación artística en el programa de estudios”, puntualiza.

Actualmente, el festival reúne a 38 artistas con stands propios, además de tres galerías invitadas. La exhibición incluye obra de estudiantes desde nivel kínder hasta preparatoria. En el caso de los alumnos de high school de clases avanzadas y de honores, su trabajo se exhibe y también se pone a la venta.

Uno de los momentos más esperados será la subasta programada a las 15:00 horas, a cargo del martillero Luis Eduardo López. El año pasado se subastaron 17 piezas realizadas por alumnos, además de una obra intervenida con el artista invitado. La experiencia superó las expectativas.

“Se pudiera pensar que los papás van a comprar las obras de sus hijos, pero fue muy interesante porque la mayoría de las piezas no se vendieron a los mismos papás, sino a coleccionistas”, relata López. La puja fue intensa y todas las obras se colocaron por encima del precio de salida".

El catálogo de la subasta puede consultarse previamente en redes sociales y en la página del colegio. EL INFORMADOR / J. Acosta

Para él, este ejercicio representa un paso crucial en la formación de los jóvenes creadores. “Adquieren esa experiencia de estar en una subasta y saber que hay coleccionistas que se pelean por su pieza”. Más allá de la venta, la subasta introduce a los estudiantes en la dinámica profesional del mercado del arte, en un ambiente accesible y familiar.

Este año, el catálogo puede consultarse previamente en redes sociales y en la página del colegio. Quienes deseen participar deberán registrarse antes del inicio de la subasta para recibir su paleta. Castañeda adelanta que el registro incluirá algunas sorpresas adicionales para los asistentes.

La pieza colectiva intervenida por Víctor Haro también formará parte de la puja, lo que anticipa un momento especialmente atractivo. Además, el artista trabajará en vivo durante el festival. “Voy a estar trabajando una pieza completa de principio a fin ese mismo día”, anuncia. La intención es concluirla antes de la subasta para no restarle protagonismo a ese momento.

Con casi cuatro décadas de trayectoria personal, Haro considera que el panorama cultural en México ha mostrado avances importantes en términos de apoyo y visibilidad. No obstante, insiste en que el impulso debe comenzar desde los niveles básicos, como ocurre en este tipo de espacios.

