En una casa donde conviven hámsters, pericos, gatos, perros, insectos, abuelas, hermanos y fantasmas, la memoria no es un archivo sino un animal vivo. Respira, se esconde, reaparece. Ese es el territorio que recorre “Tienda de Mascotas”, el primer libro de Daniel López Romo, que será presentado hoy, a las 19:00 horas, en la Librería Mariano Azuela -Av. Juárez 612, Zona Centro, Guadalajara-, con entrada libre.

El poemario, ganador de la convocatoria La Maleta de Hemingway 2025 -impulsada por la Secretaría de Cultura de Jalisco -, no sólo marca la aparición de una nueva voz en la escena local, sino que propone una pregunta incómoda y luminosa a la vez: ¿No somos todos animales tras una vitrina, esperando ser elegidos?

La cita del libro resuena como declaración de principios. “¿No somos todos (…) animales / que alguien elige tras la vitrina / de una tienda de mascotas?”, se lee en uno de los poemas. La metáfora desarma jerarquías: humanos y animales comparten fragilidad, deseo de cuidado, necesidad de compañía. La tienda deja de ser comercio para convertirse en espejo.

En la presentación, López Romo estará acompañado por Baudelio Lara y Daniel Wence, quienes dialogarán en torno a una obra que transita entre la poesía íntima y la reflexión ética. Wence ha señalado que el libro atraviesa fronteras multiespecies y que su lectura se mueve entre el amor al prójimo y el reconocimiento del otro, sin importar su forma o lenguaje.

Más que un catálogo de mascotas, el volumen construye una casa expandida. Allí, los animales no son ornamento ni símbolo domesticado: son presencia que duele cuando falta. El duelo aparece como hilo conductor, pero no en clave solemne, sino en la cotidianidad del alimento, la limpieza de una jaula, el ladrido que ya no se escucha. La pérdida se filtra en lo mínimo.

La convocatoria que reconoció el manuscrito ha buscado fortalecer la producción editorial local y abrir espacio a nuevas voces. En su edición 2025, el jurado distinguió la solidez de la propuesta poética y la construcción de un imaginario donde la memoria no es estática. En Tienda de Mascotas, recordar implica reanimar: devolverle cuerpo a aquello que parecía extinguido.

Hay en estos poemas una apuesta por la ternura como forma de resistencia. Cada texto funciona como una duda suave que no pretende resolver el enigma de la muerte, sino acompañarlo. La escritura se vuelve techo y cobijo. Frente a la pérdida, el lenguaje ofrece un lugar donde sentarse a esperar que el dolor cambie de forma.

El libro ya se encuentra a la venta en la misma librería que albergará la presentación. Su aparición se suma al catálogo de narrativa y poesía contemporánea jalisciense que impulsa la Jefatura de Publicaciones, en un contexto donde la circulación de autores locales enfrenta retos de visibilidad y distribución. La pregunta que queda abierta es si estos esfuerzos institucionales lograrán consolidar un ecosistema editorial capaz de sostener a sus nuevas voces más allá del premio.

En tiempos donde el vínculo con los animales se debate entre el afecto y el consumo, la poesía de López Romo se detiene en la zona intermedia: esa en la que cuidar también implica despedirse. La tienda, entonces, deja de ser un escaparate para convertirse en umbral. Del otro lado no hay jaulas, sino la conciencia compartida de que toda compañía es, en algún momento, pérdida.

Quizá por eso el libro no busca respuestas definitivas. Se conforma con la cercanía. Con la sospecha de que, al final, humanos y animales compartimos algo más que techo: compartimos la intemperie.

CT