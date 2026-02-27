Estos son los alimentos que debes evitar cenar para dormir bien

¿Problemas de sueño? Puede que el causante de tu insomnio se deba a los alimentos que acabas de cenar. En muchas ocasiones, la incapacidad de conciliar el sueño se debe a una pesadez causada por la ingesta de alimentos que no logran tener un buen proceso de digestión y, por lo tanto, impiden tener el descanso necesario en el cuerpo para poder iniciar con energía el día siguiente.La alimentación tiene mucha más influencia en la rutina diaria de lo que crees. Por tanto, modificar o evitar ciertos alimentos en las últimas horas del día, podría lograr que tu sueño sea conciliado como manda la demanda de energía. Ante ello, te mostramos un listado de alimentos que deberías evitar en las últimas horas de tu rutina para tener un buen descanso durante la noche.Como resumen, se deben evitar alimentos relacionados con azúcares, grasas, irritantes y todo aquel alimento que provea al cuerpo de energía.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB