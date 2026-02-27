¿Problemas de sueño? Puede que el causante de tu insomnio se deba a los alimentos que acabas de cenar. En muchas ocasiones, la incapacidad de conciliar el sueño se debe a una pesadez causada por la ingesta de alimentos que no logran tener un buen proceso de digestión y, por lo tanto, impiden tener el descanso necesario en el cuerpo para poder iniciar con energía el día siguiente.

La alimentación tiene mucha más influencia en la rutina diaria de lo que crees. Por tanto, modificar o evitar ciertos alimentos en las últimas horas del día, podría lograr que tu sueño sea conciliado como manda la demanda de energía. Ante ello, te mostramos un listado de alimentos que deberías evitar en las últimas horas de tu rutina para tener un buen descanso durante la noche.

Estos son los alimentos que debes evitar cenar para dormir bien

Pasta . En cualquiera de sus presentaciones es un alimento que dificulta la digestión y aumenta los niveles de azúcar en la sangre; lo cual produce insomnio.

. En cualquiera de sus presentaciones es un alimento que dificulta la digestión y aumenta los niveles de azúcar en la sangre; lo cual produce insomnio. Cereal . De igual forma, este alimento aparentemente ligero tiene una fuerte carga de azúcares y no aporta ningún valor benéfico al cuerpo. Especialmente si se trata de aquellos que no contienen fibra.

. De igual forma, este alimento aparentemente ligero tiene una fuerte carga de azúcares y no aporta ningún valor benéfico al cuerpo. Especialmente si se trata de aquellos que no contienen fibra. Ajo, picante e irritantes . Todos los condimentos y alimentos que ocasionen acidez estomacal y reflujo te impedirán tener una buena digestión y descanso.

. Todos los condimentos y alimentos que ocasionen acidez estomacal y reflujo te impedirán tener una buena digestión y descanso. Chocolate . Contiene ingredientes que mejoran el ánimo y llenan de energía al cuerpo; aunque dichas situaciones positivas no son deseables en las horas finales del día.

. Contiene ingredientes que mejoran el ánimo y llenan de energía al cuerpo; aunque dichas situaciones positivas no son deseables en las horas finales del día. Nieve . Su composición de azúcar y leche no le hace un beneficio a tu cuerpo si desea dormir tranquilamente.

. Su composición de azúcar y leche no le hace un beneficio a tu cuerpo si desea dormir tranquilamente. Carne roja. Casi siempre cargada de proteínas y gases, este tipo de alimentos se recomienda al mediodía para controlar las molestias estomacales y priorizar un descanso óptimo.

Como resumen, se deben evitar alimentos relacionados con azúcares, grasas, irritantes y todo aquel alimento que provea al cuerpo de energía.

