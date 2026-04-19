Abren una ventana a la memoria del cine chileno

Antes de que una película encuentre a su público, suele existir primero como una imagen: un cartel que promete una historia. Con esa idea como punto de partida, la exposición “Cine chileno: después de vivir un siglo” abrió sus puertas en la Galería Jesús Guerrero Galván de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”, como parte de las actividades del 41 Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que este año tiene a Chile como país invitado de honor.

La muestra reúne 50 afiches que recorren más de cien años de historia cinematográfica chilena, desde finales del siglo XIX hasta producciones recientes. Se trata de reproducciones provenientes de la Cineteca Nacional de Chile, bajo la curaduría de su director, Marcelo Morales. Más que una colección gráfica, el conjunto funciona como un mapa visual de las transformaciones culturales, políticas y estéticas de ese país.

Durante la inauguración, la directora del FICG, Estrella Araiza, subrayó el carácter exploratorio de la exposición: una invitación a descubrir películas quizá desconocidas para el público mexicano y a seguir ampliando horizontes a través del cine. La idea, dijo, es despertar la curiosidad para que estas imágenes no se queden en la contemplación, sino que conduzcan a la búsqueda de las obras que representan.

Esta es una invitación a descubrir películas quizá desconocidas para el público mexicano y a seguir ampliando horizontes a través del cine. ESPECIAL

Entre los carteles exhibidos aparecen títulos fundamentales como “La agonía de Arauco” (1917), “El húsar de la muerte” (1925), “El chacal de Nahueltoro” (1969) o “Tony Manero” (2008), junto a documentales y producciones contemporáneas como “El agente topo” (2020). Cada pieza no solo anuncia una película: conserva también la estética de su época y las tensiones de su contexto.

Para Daniel Laguna Gutiérrez, representante del Fondo de Fomento al Audiovisual de Chile, los afiches son algo más que materiales promocionales. Son rastros de memoria. Documentos que permiten leer la historia audiovisual desde sus imágenes más inmediatas, aquellas que en su momento buscaron atraer miradas y que hoy resguardan una identidad cultural.

En ese mismo sentido, Francisco Javier Sanza García, de la Biblioteca Pública del Estado, destacó el carácter resiliente del cine chileno. Un cine que, dijo, ha atravesado momentos complejos —silencios, exilios, censura— y que, aun así, ha mantenido una voz crítica y vigente dentro del panorama latinoamericano.

La exposición permanecerá abierta como un espacio para mirar con detenimiento. Para entender que detrás de cada cartel hay una película, pero también un país que se narra a sí mismo, una y otra vez, desde la pantalla.

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MB