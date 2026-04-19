El deseo como detonante es el eje que articula Deseo, la ópera prima de la directora Teresa Simone, presentada en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), donde Ludwika Paleta regresa con un proyecto que la coloca en una zona emocional incómoda, arriesgada y profundamente humana. En esta ocasión, la actriz se aleja de la ligereza de la comedia que ha explorado en otros momentos de su carrera y se adentra en un thriller erótico que apuesta por la sutileza y por una mirada compleja sobre la intimidad femenina.

“Estoy muy contenta. Siempre es motivo de mucha alegría volver al festival de Guadalajara, encontrarse con tantos amigos, actores, compañeros talentosos y gente que trae películas de otros lugares”, compartió en entrevista con EL INFORMADOR la actriz, quien reconoce en el FICG un espacio constante en su trayectoria. Sobre la película, adelanta una de sus principales virtudes. “Es una película de suspenso, hay algo de erotismo… y yo creo que es una historia que, si bien se ha contado muchas veces, la diferencia está en cómo la cuentas”.

Ese “cómo” es precisamente lo que sostiene a Deseo. La historia sigue a Lucero, una mujer que aparentemente lo tiene todo: una carrera sólida como abogada, un matrimonio estable de dos décadas, hijos adolescentes y una vida acomodada. Sin embargo, bajo esa superficie impecable, algo esencial se ha extinguido. La llegada de Matías, el entrenador de natación de su hija, detona una transformación que la enfrenta con un deseo largamente reprimido y con decisiones que rompen cualquier noción de control.

Para Paleta, uno de los mayores atractivos del proyecto fue su carácter impredecible. “Me llamó la atención que no fuera una historia predecible. Aunque te puedes imaginar lo que puede pasar, te vas a sorprender y no deja de hacerlo”, explica. Pero más allá del giro narrativo, la actriz encontró en Lucero una oportunidad para abordar un tema poco explorado desde esta perspectiva: la sexualidad femenina en la madurez.

“Yo tenía muchas ganas de contar una historia de una mujer explorando su sexualidad, sobre todo en sus cuarenta largos. Siento que llega un momento en el que estos temas tabú… estas cosas a las que no te atrevías antes por miedo, empiezas a explorarlas. No sé si porque te das cuenta de que la vida es una y que cada vez tienes menos años para vivir”, reflexiona. En ese sentido, Lucero es una mujer en crisis que busca sentirse viva, aun cuando ese impulso implique consecuencias irreversibles: “Muchas veces esos deseos y esas decisiones tienen consecuencias fatales”.

El tratamiento del erotismo fue una de las apuestas más cuidadas del proyecto. Lejos de caer en lo explícito o lo vulgar, la película opta por una construcción más sugerente, donde la tensión se respira más que mostrarse. Paleta reconoce que esta cualidad responde en gran medida a la mirada de la directora.

“Es una mujer que tiene un sentido de cómo contar cine precioso, visualmente. Esta historia en manos de alguien con un gusto menos sutil hubiera sido otra cosa, algo burdo. Y justamente esta película es interesante porque es muy erótica, pero con un erotismo fino”, afirma. Y añade que ese equilibrio permite retratar una realidad incómoda sin caer en excesos. “Habla de una mujer que tiene una vida feliz, exitosa, un matrimonio estable… pero que en un segundo toma una decisión que no tiene vuelta atrás”.

La complejidad moral del personaje también atraviesa la experiencia de la propia actriz. Lucero se mueve en una zona de ambigüedad que interpela tanto a quien la interpreta como al público. “Yo la juzgo todo el tiempo”, admite Paleta con franqueza. “Sobre todo hacia el final de la historia hay muchas cosas cuestionables. Muchas veces los personajes no hacen lo que los actores quisiéramos o lo que hubiéramos hecho”.

Esa distancia entre actriz y personaje, subraya, es fundamental para entender el trabajo interpretativo y evitar confusiones desde la recepción. “Si van a juzgar, pues juzgarán al personaje. Los personajes no somos nosotros. A veces el público se confunde y habla de mí como si fuera el personaje. Es entretenimiento, es una película, es una ficción’”. Para Paleta, el cine funciona precisamente como un espacio donde explorar posibles realidades sin necesidad de validarlas moralmente. “Estamos para interpretar personajes, para defender sus decisiones. Al final, el arte son posibles realidades… ¿y quién para juzgarlas?”.

En paralelo, la actriz reflexiona sobre su propia trayectoria y los cambios en la industria audiovisual, particularmente en la relación entre cine y televisión. “La televisión no necesariamente son telenovelas. Ahora hablamos de series, y ya no sé qué se hace más: si series o películas”, señala. Recuerda que, en sus inicios, existía un prejuicio marcado hacia quienes provenían de la televisión, en parte por las condiciones de producción.

“Antes se hacía televisión en sets muy rápidos, casi en vivo, con muchísimas escenas al día. Era otro lenguaje. No sabíamos cómo hacer cine porque era completamente distinto”, explica. Sin embargo, esa brecha se ha reducido con el tiempo. “Ahora la televisión se hace con cámaras de cine, se edita de otra manera, todo se ha acercado. Yo creo que ya todos hacemos de todo”.

Desde la dirección, Teresa Simone coincide en la relevancia de abordar temas que históricamente han sido considerados incómodos, como el erotismo, pero desde una perspectiva que los complejice. “Los tabús siempre son interesantes de tratar, porque implican cuestionar lo establecido”, afirma. Para la cineasta, Deseo es el resultado de un proceso colectivo que permitió construir una narrativa que, sin ser explícita, logra transmitir una fuerte carga sexual.

“Es una película que, aunque no es explícita a nivel sexualidad, hemos logrado construir con mucha sexualidad y con mucho erotismo, cruzando las barreras de lo que puede ser tabú o no”, explica. Y destaca que el reto principal fue precisamente encontrar la forma adecuada de abordar este tema en el contexto mexicano. “Nos ha hecho pensar cómo tratar el erotismo en México”.

El proyecto reúne a un elenco encabezado por Ludwika Paleta, junto al actor español Óscar Casas y el mexicano José María Yazpik, bajo la producción de Pablo Cruz y con guion de Giulia Cardamone y Vanessa Miklos. La película llegará a salas mexicanas el próximo 7 de mayo.

MF