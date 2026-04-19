Pablo Larraín y Juan de Dios Larraín revelan cómo Fábula llevó el cine chileno al mundo

Como una forma de plasmar su experiencia a través de historiales locales que trascienden de forma internacional y el reconocer toda una trayectoria dentro del séptimo arte, este domingo 19 de abril se llevó a cabo la Master Class “La internacionalización del cine chileno: La historia de Fábula”, liderada por el aclamado director Pablo Larraín y el productor Juan de Dios Larraín, fundadores de la casa productora chilena Fábula, en el marco de las actividades del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) en su edición 41.

Durante la conferencia que estuvo moderada por el vicepresidente de contenidos de Netflix Latinoamérica, Francisco Ramos, los Larraín hablaron sobre las diversas cintas que han producido, su expansión fuera de Chile y las estrategias de coproducción utilizadas.

Respeto a la expansión de Fábula, Juan de Dios Larraín compartió que todo comenzó con la decisión de hacerlo; México fue el primer país pensando para crecer hasta el punto que actualmente tienen tres oficinas principales por todo el mundo.

"México fue la primera estación, a su tiempo, lo sé que que ya venía, pero también dimos mucho esfuerzo y dedicación y recurso y tiempo, luego de eso llegó España el año pasado (...) luego hicimos un documental con Netflix, que lo estamos realizando, luego seguimos con "Mis Muertos Tristes" y ya cuando fueron dos proyectos, pensamos en Argentina, ya tenemos nuestro primer documental"

Por otro lado los Larraín coincidieron en que a lo largo de su trayectoria han hecho series televisivas, películas y proyectos audiovisuales que recientemente han funcionado, gracias a las que no lo han hecho.

"Nosotros hemos hecho algunas películas, proyectos audiovisuales, series de televisión recientemente que han funcionado, esencialmente gracias a aquellas que no han funcionado.

Es muy importante entender por qué no funcionó, creo que hemos aprendido y se siente muy duro pero somos los mismos, creo que la autocrítica es muy difícil y la crítica interna falla en la estructura" mencionó Juan de Dios Larraín.

Uno de los mayores retos que compartió Juan de Dios Larraín como productor es enfrentarse a un proyecto sin asumir que el mismo representa al público al que está dirigido.

Durante la conversación se señaló que un productor debe reconocer que puede ser parte de la audiencia de ciertas historias, pero no de todas, por ello, cuando una productora trabaja en contenidos pensados para otros sectores del público, es necesario tomar distancia y dejar de observar el material únicamente desde una perspectiva personal.

La creatividad, según explicó, no debe centrarse en las preferencias propias, sino en abrir espacio para que quienes sí forman parte de ese proceso y de esa audiencia puedan desarrollarlo sin limitaciones.

"Lo más difícil lo más difícil para un productor es leer algo sin pensar de que uno es la audiencia de ese álbum. Entonces, lo primero que tienen que entender es que hay uno es la audiencia para ciertas cosas y para otras no. Y si una productora que produce esas otras cosas, uno tiene que dejar de leer y mirar y de ya no su creatividad no solo preocuparse de que las personas que tienen ese proceso se cerraban por el leer" agregó Juan de manera explicativa.

Por otro lado, Juan reconoció el talento chileno en nuevas producciones como lo es "La casa de los espíritus" que se estrenará en Amazon Prime el próximo 29 de abril, en donde para el productor este proyecto junta a actores mexicanos, colombianos, argentinos y chilenos para contar una historia con un acento neutro. Se espera que si a esto le va bien, se pruebe que se puede trabajar entre países para contar una historia universal.

“Ojalá que le vaya bien porque si eso le va bien, es prueba que podemos trabajar en entre países para contar la historia universal” comentó.

Por su parte Pablo Larrarin, quien fue reconocido por su trayectoria internacional en la edición 41 del FICG con el Homenaje Iberoamericano, debido a que se ha consolidado como una de las voces clave del cine contemporáneo, reconoció durante la Master Class que el cine chileno es muy variado con personas que hacen proyectos audiovisuales de terror, sobre diversidad sexual y cine político y que dichas personas han logrado generar justamente contenidos universales.

"Cuando firmamos creo que han habido, ciertas miradas de personas que han logrado generar contenidos que son universales y pienso que han habido series de televisión que han salido de Latinoamérica y que han contribuido mucho.

Personas como tú (Francisco Ramos) o compañías como Netflix u otras compañías, otros impresionistas vengan a confiar y vengan a optar en cosas que puedan salir de Chile y puedan vivir de Latinoamérica y transformarse de manera en la audiencia internacional.

"Hay miradas universales dentro de nuestro propio entorno y pienso que hoy hay series y películas latinoamericanas que han logrado que otros inversionistas volteen a ver lo que se produce aquí, y principalmente en Chile”, agregó Pablo Larraín.

Respecto a la forma en que eligen qué contenidos producir por parte de Fábula el director finalizó con: “Nos sentimos más cómodos cuando financiamos y producimos series o películas con contenidos sociales. Me sentiría raro haciendo algo que no tenga una mirada política, que no repercuta en lo social”.

MF