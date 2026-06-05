Abren nueva librería inmersiva en Tlalpan; la primera de 19

La nueva Biblioteca Inmersiva Digital de la colonia Arboledas del Sur, ha sido entregada por parte de la alcaldesa de Tlalpan. Gabriela Osorio, es un espacio rehabilitado que forma parte de una estrategia para transformar las bibliotecas públicas de la región en centros de aprendizaje más modernos , con espacios para la innovación y convivencia comunitaria.

La regidora destacó que la obra, que representa una inversión superior a los 4.6 millones de pesos, no solo representa la renovación física de un inmueble que ha permanecido abandonado por años, es también la apertura de nuevas oportunidades para el desarrollo educativo y cultural de la comunidad.

También se colocaron nuevas luminarias, reflectores, cancelería, elementos decorativos metálicos y señalética institucional, además de realizar labores de impermeabilización y mejoramiento de banquetas en el entorno.

Una biblioteca hecha a medida de la población

Gabriela Osorio recordó que el proyecto surgió a partir de un proceso participativo en el que vecinos y niños expresaron cómo imaginaban su biblioteca ideal. El resultado fue un espacio enfocado en la ciencia y la tecnología, equipado con experiencias inmersivas digitales y diseñado para estimular la curiosidad y el pensamiento crítico.

"Queremos hacer de lo público sinónimo de calidad. La ciencia, la tecnología y la cultura son derechos para todas y todos, no privilegios para quienes pueden pagarlos", expresó. La alcaldesa destacó además que Tlalpan se convirtió en el primer gobierno de una demarcación en impulsar una red integral de bibliotecas temáticas renovadas. El objetivo es transformar las 19 bibliotecas de la alcaldía, cada una con una vocación distinta.

Un pasaporte educativo

La edil dijo que también planea implementar un "pasaporte" para que niñas, niños y jóvenes visiten las 19 bibliotecas y descubran las diferentes experiencias educativas que ofrecerá cada una. Subrayó que estas acciones forman parte de una visión de largo plazo enfocada en las nuevas generaciones.

"Una biblioteca significa pensar en las próximas generaciones. Significa ofrecer un espacio seguro para estudiar, aprender, reunirse y construir comunidad", afirmó. Concluyó que estos espacios también buscan combatir la desinformación y fomentar el acceso al conocimiento mediante la lectura, la investigación y el pensamiento crítico.

TG