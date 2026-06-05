El Munat reabre sus puertas y comienza su recuperación con una muestra de arte jalisciense

Tras varios meses de trabajos administrativos, jurídicos y de rehabilitación, el Museo Nacional del Tequila (Munat) inició una nueva etapa este viernes 05 de junio del 2026 con la apertura de la exposición Tardes Líquidas . Muestra de arte jalisciense para Tequila, proyecto que marca el regreso a la actividad cultural de uno de los recintos más representativos del Pueblo Mágico.

La reapertura forma parte de la primera fase de recuperación institucional del museo, que desde marzo de este año quedó bajo resguardo del Organismo Público Descentralizado Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG), luego de dejar atrás su administración municipal.

La muestra inaugural reúne obra de 24 artistas vinculados al arte jalisciense y mexicano y se presenta en dos salas habilitadas para recibir nuevamente al público, mientras continúan los trabajos para la recuperación total del inmueble.

Durante la ceremonia de reapertura, el secretario de Cultura de Jalisco, Gerardo Ascencio Rubio, destacó que el objetivo inmediato es devolver el espacio a la comunidad y convertirlo nuevamente en un punto de encuentro cultural.

La muestra inaugural reúne obra de 24 artistas vinculados al arte jalisciense y mexicano. EL INFORMADOR/J. Acosta





“Está iniciando esta primera etapa que es ponerlo en funcionamiento y de vuelta para buscar el apropiamiento del espacio por parte de la gente de Tequila y especialmente también de sus habitantes y de sus visitantes”, explicó.

El funcionario adelantó que el proyecto contempla una restauración gradual de todas las áreas del museo y la elaboración de un nuevo guion museográfico que permita articular la historia del tequila, el paisaje agavero y el patrimonio cultural de la región.

“Se va a trabajar en la elaboración del guion museográfico y por otro lado se va a trabajar en la adecuación de todos los espacios para el montaje requerido. Hoy abrimos dos salas; cinco siguen cerradas”, precisó.

La rehabilitación del inmueble cuenta con una inversión proyectada de 15 millones de pesos. Sin embargo, las autoridades aclararon que se trata del presupuesto destinado a todo el proceso de restauración y no únicamente a las obras realizadas hasta ahora.

La rehabilitación del inmueble cuenta con una inversión proyectada de 15 millones de pesos. EL INFORMADOR/J. Acosta

Ascencio Rubio explicó que una parte importante del trabajo previo consistió en resolver la situación jurídica del recinto. El pasado 28 de abril, la Fiscalía General de la República retiró los sellos de aseguramiento que permanecían en cinco de las nueve áreas del edificio, lo que permitió avanzar en la revisión integral del inmueble.

Por su parte, José Luis Coronado Vázquez, director general de Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, señaló que las inspecciones realizadas permitieron confirmar que la estructura del museo se encuentra en buenas condiciones.

“Afortunadamente el edificio lo encontramos completo. Estructuralmente está bien, no tiene ningún problema. Lo que encontramos fueron algunos muros de tablarroca, algunas puertas y áreas que se estaban utilizando como oficinas, no encontramos daños mayores ni ningún cambio estructural en el edificio”, afirmó.

El funcionario consideró que el proceso de recuperación ha avanzado con rapidez tomando en cuenta la naturaleza patrimonial del inmueble y los procedimientos que requiere cualquier intervención en un edificio histórico.

Tardes Líquidas fue curada por Gerardo Alberto Lammers Pérez y toma como punto de partida el verso “Tierra mojada de las tardes líquidas”, de Ramón López Velarde. EL INFORMADOR/J. Acosta

“Yo creo que los tiempos van bastante ágiles para los trámites que normalmente se tienen que hacer en gobierno. Es un edificio patrimonial, es un edificio muy importante y tenemos que tener todos los cuidados”, indicó.

La restauración continuará durante los próximos meses mediante un esquema por etapas. Entre los siguientes objetivos figura la apertura del auditorio y la incorporación progresiva de más salas al recorrido público.

“Lo que sigue es la apertura del auditorio, van abriéndose las salas y será hasta el año que entra cuando esté completo el proceso”, adelantó Coronado Vázquez.

La reapertura coincide además con el vigésimo aniversario de la inscripción del Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, una efeméride que será acompañada por diversas actividades culturales en la región.

Ascencio Rubio adelantó que las celebraciones comenzarán en julio y se extenderán a los municipios que forman parte del sitio patrimonial.

La exposición Tardes Líquidas permanecerá abierta hasta el 4 de octubre con entrada gratuita. EL INFORMADOR/J. Acosta

“Vamos a tener una ceremonia alusiva y un programa artístico que va a recorrer todo el paisaje agavero. Siempre hay necesidad de preservar, siempre hay necesidad de estar buscando que se conserven los espacios y que se siga manteniendo la esencia que hizo acreedor de ese reconocimiento a nivel mundial”, expresó.

Añadió que la conmemoración buscará reflexionar sobre la relevancia histórica, económica y cultural que tiene el paisaje agavero para Jalisco.

“Creo que esos son los tres ejes sobre los cuales vamos a trabajar todas estas actividades”.

La exposición que inaugura esta nueva etapa del museo fue curada por Gerardo Alberto Lammers Pérez y toma como punto de partida el verso “Tierra mojada de las tardes líquidas”, de Ramón López Velarde. A partir de esa referencia poética, la muestra propone una mirada sobre el disfrute, la convivencia, la contemplación y la relación entre las comunidades y su entorno.

Las piezas pertenecen al Museo CJV, colección impulsada por Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, y reúnen obras de autores de distintas generaciones, entre ellos Arcelia Barbero, María de la O Fernández, Ixca Farías, Gabriel Flores, Alberto Gironella, Mathias Goeritz, Irma Naranjo, Roberto Rébora, José María Servín, Jis, Lola Cueto y Marlinde von Ruhs.

Para Yolena Carranza Rivera, coordinadora del Munat, el regreso de la actividad cultural representa una noticia especialmente significativa para los habitantes del municipio.

“Todas las personas que somos de Tequila le tenemos un gran amor al museo. Entonces para nosotros significa muchísimo que el espacio vuelva a ser cultural”, comentó.

La funcionaria aseguró que la prioridad inmediata será fortalecer la programación artística y generar actividades tanto para la población local como para quienes visitan el municipio.

“La primera etapa consta de actividades culturales pensadas tanto para las personas de la comunidad como para nuestros visitantes”, señaló.

Como parte de esta estrategia, el museo ofrecerá durante los fines de semana de junio y el primero de julio una programación gratuita de música tradicional, mariachi y agrupaciones locales.

Mientras avanzan las obras de restauración, las autoridades buscan que el recinto vuelva a integrarse a la vida cotidiana de Tequila y recupere su papel como espacio de encuentro, memoria y difusión cultural.

“Tardes Líquidas. Muestra de arte jalisciense para Tequila” permanecerá abierta hasta el 4 de octubre con entrada gratuita. El museo abrirá de miércoles a lunes, de 11:00 a 18:00 horas. hnavarro

JM