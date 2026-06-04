Así será el nuevo Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en CDMX

El patrimonio textil de México contará con un nuevo espacio dedicado a su preservación y difusión patrimonial. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció la próxima inauguración del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un recinto que buscará visibilizar una de las expresiones culturales más representativas de las comunidades originarias y afrodescendientes del país.

El nuevo museo abrirá sus puertas el próximo 10 de junio en la histórica Casa del Marqués del Apartado, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a un costado de la Zona Arqueológica del Templo Mayor. Su incorporación ampliará la oferta cultural de una de las zonas con mayor riqueza patrimonial de la capital.

El anuncio se realizó durante la presentación de las actividades culturales que acompañarán la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un programa que contempla cientos de eventos enfocados en mostrar la historia, el arte y las tradiciones que forman parte de la identidad mexicana.

De acuerdo con la funcionaria, el nuevo recinto se integrará al circuito de museos de la ciudad y tendrá como eje central la valoración de los saberes textiles que continúan vigentes en diversas regiones del país.

"Ya van a poder visitar, a partir del siguiente miércoles, el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que justamente está aquí enfrente del Templo Mayor, y que se integra al circuito de museos y que será parte de una agenda muy importante porque ahí se da valor y se pone al centro parte fundamental del patrimonio vivo de México", señaló Curiel de Icaza.

Un espacio para reconocer el patrimonio vivo de México

Aunque todavía no se han dado a conocer detalles sobre la colección permanente ni sobre la exposición inaugural, la apertura del museo representa un paso importante para el reconocimiento de las tradiciones textiles que han sido transmitidas de generación en generación en numerosas comunidades indígenas y afromexicanas.

Más allá de su valor estético, los textiles mexicanos constituyen una forma de memoria cultural. En sus diseños, colores y técnicas de elaboración se conservan historias, cosmovisiones y conocimientos ancestrales que forman parte de la identidad de distintos pueblos del país.

La inauguración del recinto también coincide con un momento de creciente interés por el trabajo artesanal mexicano, impulsado por iniciativas que buscan proteger la propiedad cultural colectiva y promover el comercio justo para las comunidades creadoras.

Cultura y Mundial 2026: una agenda de más de 280 actividades

La apertura del museo forma parte de una programación especial de 281 actividades culturales que se desarrollarán en el contexto del Mundial de 2026. Entre las acciones anunciadas destacan exposiciones temporales, rutas arqueológicas, recorridos dedicados al muralismo mexicano y actividades relacionadas con el juego de pelota prehispánico.

La Secretaría de Cultura informó que 29 recintos albergarán 57 exposiciones temporales, mientras que algunos de los museos más visitados del país, como el Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de Antropología, extenderán sus horarios de atención hasta las 19:00 horas.

También se realizarán dos ediciones especiales de Noche de Museos en 17 recintos culturales, además de actividades en el Jardín Escénico y experiencias de amaneceres arqueológicos orientadas a acercar al público a distintos aspectos del patrimonio nacional.

Entre las exposiciones destacadas se encuentran "Ruta y destino", en el Museo Nacional de Arte; "México ante el mundo: 1930, año del Primer Campeonato del Futbol", en el Museo Nacional de Historia; y "El ritual del juego de Pelota en Tenochtitlán", en el Museo del Templo Mayor.

Con la llegada del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la Ciudad de México suma un nuevo espacio dedicado a celebrar la diversidad cultural del país y a reconocer el legado de las comunidades que mantienen vivas algunas de las tradiciones artesanales más importantes de México.

TG