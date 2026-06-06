El Guadalajara llegará a un espacio poco habitual para el futbol. A partir del 7 de junio, Plataforma Arte Contemporáneo albergará Fuera de Cancha. Fotografía e imaginación colectiva desde el Club Deportivo Guadalajara, una exposición que analiza la relación entre Chivas, la ciudad y su afición a través de la fotografía y el arte visual.

La muestra, que permanecerá abierta hasta el 26 de julio de 2026, propone una mirada distinta al equipo rojiblanco. En lugar de enfocarse en partidos, campeonatos o momentos deportivos, el recorrido se centra en cómo Chivas se ha convertido en un símbolo de identidad y pertenencia para distintas generaciones , formando parte de la vida cotidiana de miles de personas.

CORTESÍA.

Las obras reunidas muestran a los futbolistas fuera de los escenarios tradicionales del deporte. Mercados, teatros, calles, paisajes urbanos y otros espacios representativos de Guadalajara sirven como escenario para una serie de imágenes que buscan retratar la conexión entre el club y la comunidad que lo rodea.

Entre los artistas y fotógrafos participantes destacan Simón Barber y Gonzalo Lebrija, cuyas imágenes capturan momentos en los que el equipo se integra al entorno social y cultural de la ciudad. A través de estas piezas, la exposición explora cómo el futbol puede trascender el terreno de juego y convertirse en una herramienta para construir memoria colectiva.

Uno de los ejes de la muestra es la transformación de la imagen del Guadalajara durante las últimas décadas, particularmente desde la etapa encabezada por Jorge Vergara y su continuidad bajo la gestión de Amaury Vergara . Las distintas fotografías permiten observar no solo la evolución del club, sino también los cambios en la manera de representarlo visualmente.

Además de documentar la presencia de Chivas en distintos espacios de la ciudad, Fuera de Cancha busca reflexionar sobre el papel que desempeña el futbol en la construcción de identidades culturales. La exposición plantea cómo una institución deportiva puede convertirse en un referente social capaz de generar recuerdos, emociones y experiencias compartidas más allá de los 90 minutos de un partido.

La exposición estará disponible en Plataforma Arte Contemporáneo del 7 de junio al 26 de julio de 2026 , como parte de una serie de actividades culturales vinculadas al contexto mundialista que vive Guadalajara. La muestra ofrece una oportunidad para observar al Guadalajara desde una perspectiva distinta: la del arte, la fotografía y la memoria colectiva.

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SV