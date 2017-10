Vive Rusia en Guadalajara

La pasión por la cultura y tradiciones rusas nació en Orson Rodríguez gracias a su primer amor, pues era de nacionalidad rusa. Ahora, él desea compartir y contagiar su admiración hacia dicho país con los demás tapatíos, por lo que se ha convertido en el organizador ejecutivo de la primera Semana Cultural Rusa que se realiza en Guadalajara, precisamente en el centro cultural Fluya, recinto que alberga desde el pasado sábado 7 de octubre y hasta el 14 de este mes, múltiples expresiones de la esencia folclórica rusa.

La Semana Cultural Rusa cuenta con tres exposiciones pictóricas, de donde se desprenden alrededor de 10 piezas de Yuri Lysenko, pintor de origen eslavo que habita en México desde hace dos años, con fuerte inclinación hacia lo abstracto, pues para él, esta forma de expresión permite “lo que el arte debe hacer, provocar, crear reflexiones, pensamiento, y sentimientos”.

La exposición de obras de la Semana Cultural Rusa en Guadalajara también es una de las actividades que no te puedes perder. @tuenchapu pic.twitter.com/vSckKjO7c1 — Casa Fluya (@casa_fluya) 7 de octubre de 2017

En total, las exhibiciones pictóricas están conformadas por “más de 50 piezas artísticas, expuestas exclusivamente para esta semana cultural” resaltó Rodríguez durante la jornada de inauguración; entre dichas obras se encuentran los emblemáticos iconos. Además, agregó la importancia de conocer a Rusia, no únicamente por el amor que él profesa a esta tierra, sino por ser un país con fuerte potencial para crear lazos con la República Mexicana: “La tradición y cultura rusa me hacen vibrar, me hacen llenarme de pasión, recuerdo cosas bellas y amargas de la vida que me han formado como hombre, por eso yo sé que a Rusia no hay que entenderla hay que amarla. Para mí es importante que la gente entienda que con Rusia sólo se puede amistar, es una nación grande y digna de admiración. Es un nuevo panorama para comercio, para solidaridad, para amistad, para cultura y para trabajo”.

Con dicha finalidad, Orson conjuntó el apoyo del Consulado Honorario de la Federación de Rusia en Guadalajara, la Comunidad Rusa A.C., Random Studio, Netcommerce, entre otros “diferentes actores comerciales como mi empresa que se dedica a la exportación e importación a Rusia”.



Un evento familiar

La Semana Cultural Rusa estará abierta al público en general desde las 11 hasta las 20 horas en Fluya. La entrada tiene un costo de 75 pesos, con la cual se podrá ingresar durante toda la semana. Hay promociones según el número de asistentes, si van dos personas podrán ingresar por 120 pesos, mientras que la entrada triple es de 150 pesos; con esto se podrá tener acceso a las exhibiciones pictóricas, gastronomía típica (algunos con costo extra) y venta de artesanías.

La Semana Cultural Rusa ya comenzó en @casa_fluya No te pierdas artistas, gastronomía y demás expresiones icónicas de Rusia pic.twitter.com/dkQLIXviSn — Ruth Romero (@Info_RuthRR) 7 de octubre de 2017

Además, todos los días habrá conferencias a partir de las 12:00 horas, con duración de aproximadamente una hora y media, con excepción del sábado 14 que a dicha hora será la clausura del evento. Las temáticas del ciclo de charlas varían desde el análisis literario, héroes patrióticos, hasta la vida estudiantil y el turismo en Rusia, así como cuestiones de negocios.

Por otro lado, durante la semana también se realizarán cenas VIP desde las 20 horas hasta las 00:00 horas, con un costo individual de 650 pesos, y doble 990, que incluye diferentes entradas, platos fuertes y postres varios.

ASISTE

Semana Cultural Rusa

De 11:00 a 20:00 horas en el Centro Cultural Fluya en Donato Guerra #6, hasta el 20 de octubre. Entrada: $75 pesos, general.