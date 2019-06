Una ventana a los videojuegos independientes franceses

La Alianza Francesa de Guadalajara, en su sede en Calle López Cotilla (núm. 1199), tiene la exposición “Si Vous Play”, que muestra la actualidad de los videojuegos independientes en Francia. La exposición fue comisionada por el Instituto Francés de París. En México esta muestra se expuso primero en la Alianza Francesa de Xalapa, en Veracruz. El título es un juego de palabras con “s’il vous plaît” (por favor): “Es una exposición que nos pide que juguemos”, comentó Lothario Areski, uno de los desarrolladores con juegos en la exposición.

“Al ser independientes se tiene una libertad creativa, finalmente personal al no tener a un editor o un estudio que diga qué temas no se pueden tocar o qué no se puede hacer”

En el área de exposiciones de la Alianza Francesa se muestra una ventena de videojuegos, creados por pequeños equipos entre 1 y 20 personas: “Los desarrollaron con sus propios medios, con dinero de su bolsa o que llegó mucho más tarde en la producción del juego”.

Las temáticas son muy variadas: hay experiencias estéticas, juegos oníricos, narrativos o con temáticas sociales (como Lacrymo Tenis, sobre las protestas en París en 2016). La exposición se divide en secciones: pequeño formato, experimental, selección de arte y la llamada “Je Vidéo”, videojuegos con historias personales.

Todas las producciones son independientes, una característica de la que Lothario comentó: “Al ser independientes se tiene una libertad creativa, finalmente personal al no tener a un editor o un estudio que diga qué temas no se pueden tocar o qué no se puede hacer”.

Varios juegos son cortos, hechos durante game jams: jornadas en la que desarrolladores se juntan para colaborar.

Lothario Areski es francomexicano, por lo que conoce el estado de la industria de los videojuegos en Francia y México. EL INFORMADOR / J. Pérez

Areski colaboró con el estudio Darjeeling, del que se exponen varios juegos, como Californium. El juego está inspirado en la obra de Philip K. Dick, escritor estadounidense: “En el juego estamos dentro de la piel de un escritor, un personaje que representa a Philip K. Dick. En el juego hacemos un viaje entre realidades: encontramos anomalías en el ambiente para abrir estos portales entre diferentes realidades”.

Otro juego de Darjeeling está basado en Fritz Kahn: “Es un doctor que popularizó la medicina. Hizo entender a la gente cómo funcionaba el cuerpo humano por medio de analogías mecánicas e industriales, muy simples”.

Sobre su formación, el desarrollador comentó que estudió la carrera de diseño de juegos, en el ICAN de Francia: “Después hice una maestría en el ICAN, luego en Dinamarca para terminar mi formación. Empecé desarrollando videojuegos personales en la universidad. Ya dentro de la empresa fue una experiencia totalmente diferente. Hay que hacer juegos, llegar a ciertas cuotas”.

Lothario es francomexicano, por lo que conoce el estado de la industria de los videojuegos en Francia y México: “En Francia el desarrollo de videojuegos está profesionalizado. Hay muchas escuelas que educan a los estudiantes para ser desarrolladores, diseñadores, artistas, programadores, artistas, diseñadores de sonido. En México es algo que apenas está empezando: es el comienzo de la profesionalización del trabajo. Aquí los estudios son creados por gente apasionada, que tal vez tiene una educación aledaña: programación, diseño gráfico, pero que no es una educación formal en videojuegos”.

Para alguien interesado en dedicarse a esto, Areski comentó: “Lo que recomendaría a los estudiantes mexicanos es estudiar una carrera en México (diseño gráfico, programación, hasta bellas artes) y luego estudiar en una escuela llamada Enjmin, en Angoulême (sur de Francia). De hecho es una zona que está en vinculación con Zapopan. Recomiendo esta escuela porque es una escuela pública, los gastos son menores. Es una industria joven y la mayoría de las escuelas siguen siendo privadas”.

La muestra permanecerá hasta el sábado 29 de junio.

AC