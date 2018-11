Una tradición portuguesa

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara aterriza más allá de Expo Guadalajara, pues sus actividades se extienden a múltiples sedes y en diferentes formatos. De esta manera, el Museo Regional de Guadalajara (Liceo 60, Centro Histórico) recibe la exposición “Variaciones sobre una tradición: de los pañuelos de amor a los bordados con poesía”, por parte del país invitado de honor 2018: Portugal.

La comisaria de la participación de Portugal, Manuela Júdice, detalla cómo surge la exposición que estará dispuesta para el público en general a partir de hoy y hasta el 3 de febrero del próximo año: “Sabemos que México tiene una gran tradición de artesanía y nosotros igualmente tenemos esta tradición de artesanía con palabras, por lo que no dudé en traer esta tradición y después pedirles que saltarán al futuro con temas como la paz y con bordados más contemporáneos”.

Además del punto de encuentro entre México y Portugal en la artesanía, Júdice destaca que, a través de la muestra, desean exponer el valor monetario de la cultura: “Utilizamos también los bordados para fines de diseño de ropa, cerámica y otros objetos, porque son productos que nosotros podemos exportar y la cultura también es economía y para mí, este lado del valor económico de la cultura es otro punto que también queríamos traer acá a Guadalajara”.

Bajo la curaduría de António da Ponte, “Variaciones sobre una tradición” expone los comúnmente conocidos como “pañuelos de los enamorados”, ya que fueron utilizados, en el folclor portugués, a lo largo del tiempo para transmitir mensajes de amor. En la muestra, el visitante podrá apreciar los objetos junto con los versos que estos poseen.

La exposición sobre esta tradición portuguesa está compuesta por tres bloques: la tradición, los bordados con poesía y los contemporáneos. El primero mostrará los lienzos como eran originalmente, los modelos tradicionales con diferentes tipologías, bordados y representaciones. El segundo incluye bordados subordinados a una temática común: la paz, a partir de extractos de tres autores portugueses: Pedro Tamen, Herberto Helder y José Luís Peixoto. Este apartado pretende homenajear al movimiento mexicano Bordamos por la Paz.

Finalmente, el tercer bloque, dedicado al tema de la tradición y la modernidad, destaca la contemporaneidad de los lienzos de amor, que recuperan la tradición de diferentes lugares, tomándola como punto de partida para explorar nuevos diseños, modelos y soluciones.

Portugal sorprende

“Estoy muy orgullosa del trabajo de los curadores con esta exposición. Cuando vi la que se encuentra en el Museo Regional, sobre los bordados, quedé muy emocionada porque verdaderamente yo creo que logramos una representación con tradición, con modernidad, con belleza y con gran calidad. Estoy muy orgullosa de este trabajo”, afirma Júdice.

La comisaria recuerda cuando se anunció a Portugal como país invitado de honor, en aquella ocasión, Marisol Schulz, directora de la FIL, “afirmó que sorprenderíamos a los mexicanos, yo me pregunté por qué nos dice esto… Ahora creo que sí tenía razón. En cada actividad, cuando comenzamos a planearlas, yo quería que cada exposición, evento… tuviera alguna relación con la literatura en general y con la escritura en particular, no quería quedarme solamente con pintura”.

Más actividades

El Museo Regional de Guadalajara expone “Variaciones sobre una tradición: de los pañuelos de amor a los bordados con poesía” a partir de hoy 23 de noviembre y hasta el 3 de febrero. Igualmente, el domingo 25 de este mes inaugura a las 17:00 horas la exposición fotográfica “Tina Modotti y la vanguardia fotográfica en México”, con la colección de la Fototeca Nacional del INAH.