Una noche para sentir y vibrar con Tchaikovsky en el Conjunto Santander

Este 8 de junio, la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas será la sede de una velada musical dedicada a uno de los compositores más apasionados del romanticismo ruso: Piotr Ilich Tchaikovsky. Bajo la batuta del director mexicano Enrique Arturo Diemecke, y acompañado por la Orquesta Solistas de América, el público podrá sumergirse en las emociones profundas y la narrativa musical del creador de obras inmortales como El lago de los cisnes y la Obertura 1812.

El programa reunirá tres piezas fundamentales en el repertorio de Tchaikovsky: la Sexta Sinfonía, mejor conocida como Patética —que el propio compositor describió como “la obra que más me gusta de toda mi producción musical”—; una suite del ballet El lago de los cisnes; y la vibrante Obertura solemne 1812, con la que se cerrará el concierto. Los boletos, disponibles en taquilla y en línea, oscilan entre los 500 y los 800 pesos.

En conversación con EL INFORMADOR, Enrique Arturo Diemecke compartió su entusiasmo por formar parte de este homenaje musical, destacando que la experiencia será profundamente emocional tanto para los músicos como para los asistentes.

"El sentimiento es de mucha emoción, y va creciendo. Esto va a tener su clímax el domingo cuando termine la última nota del concierto que vamos a dar. La música nos va a llevar por momentos de gran emoción, de gran imaginación y de gran entrega”.

Con una trayectoria internacional que lo ha llevado a dirigir orquestas en América, Europa y Asia, Diemecke explicó cómo elige actualmente sus proyectos.

"Influye la música, mi vida es la música, siempre procuro estar concentrado con ella para proyectarla, para animar a los músicos a que entreguen todo. El músico tiene que pensar que es la primera o la última vez que va a tocar una obra, para que ese entusiasmo no decaiga".

El director también reflexionó sobre el papel de la música clásica en tiempos donde el entretenimiento efímero predomina.

"A los jóvenes los hemos dejado ir por caminos difíciles de regreso. Ellos han entendido que la cultura tiene un tabú, que es aburrida. Y se entregan a lo que hace ruido, pero la música clásica tiene otra forma, es alimento del espíritu, ayuda al desarrollo ambiental y espiritual. Las artes así son en general, pero la música, al tener sonido, vibra en todo el cuerpo".

Para Diemecke, acercar a nuevas generaciones a este tipo de música exige una labor compartida entre medios, familias y espacios culturales. "Divulgarla más, con la idea de que la música es importante para una familia. La estructura familiar necesita armonía, ritmo de vida y una forma de expresar que no haga daño, sino que ayude a crecer, a amar. Porque después de todo, es amor lo que dice".

Al hablar de Tchaikovsky, el director no oculta su admiración por la fuerza emocional del compositor ruso. "Tiene el factor justo de la pasión. Creo que es el compositor que mejor puso en forma el romanticismo con una gran pasión. Es una pasión que despierta todas las sensaciones del ser humano y va más allá de la imaginación".

Sobre el repertorio de la gala, Diemecke explicó que cada obra seleccionada propone una dimensión distinta de esa pasión. La Sinfonía No. 6, por ejemplo, "inicia lentamente, demuestra el crecimiento de la vida de una persona. Luego vienen las diversiones, el triunfo… y después cómo la vela de la vida se va apagando. Como se trasciende".

El segundo número, El lago de los cisnes, representa el amor utópico y la fantasía. "Un príncipe busca el amor. No lo encuentra hasta que, en una cacería, se topa con una parvada de cisnes. Uno de ellos es una princesa convertida en cisne. Y ahí se desarrolla esa historia fantástica. Al final, lo que triunfa es la pasión".

Por último, la Obertura 1812 simboliza la victoria y la identidad nacional. "Nos narra la invasión de los franceses comandados por Napoleón. Los rusos logran defenderse, y el ejército francés fracasa. Eso es lo que celebran con campanas y cañones, el triunfo de conservar su identidad y libertad".

Más allá de la dirección orquestal, Diemecke también siente una vocación clara por compartir su conocimiento con las nuevas generaciones. "Considero que la música me da todo. Y eso que me da, me gustaría enseñarlo. Enseñar esa pasión, ese elemento que ayuda al crecimiento espiritual e intelectual. No podría hacer otra cosa más que enseñar, porque es importante para la sociedad, para una ciudad y para un país".

