A partir de ahora, consultar las actividades culturales en Jalisco será más fácil. La Secretaría de Cultura del estado presentó su nueva campaña 'La Cultura está aquí', una iniciativa que busca centralizar en un solo sitio web la oferta cultural mensual, no sólo de los recintos estatales, sino también de otras instituciones colaboradoras en todo el territorio jalisciense.

La plataforma digital, disponible desde ya, concentra información sobre exposiciones, conciertos, funciones escénicas y eventos especiales organizados tanto por la Secretaría de Cultura como por espacios independientes y municipales. Esta herramienta busca facilitar el acceso a la cultura y, al mismo tiempo, incentivar el uso de la agenda como un recurso de difusión para creadores, gestores e instituciones.

"Con frecuencia nos comentan que no pueden encontrar un lugar donde esté concentrada toda la información de todas las actividades que se realizan, no solamente organizadas por la Secretaría de Cultura", explicó el titular de la dependencia, Gerardo Ascencio Rubio, al presentar el proyecto. Añadió que por ello se ha buscado integrar una agenda digital completa que no solo informe, sino que también dialogue con los públicos diversos del estado.

“La idea es que esta información se desdoble en los diferentes lenguajes que podemos tener dentro de los sitios y dentro de las redes. Porque de esta manera podemos incluir archivos audiovisuales, información extra, e incluso, en aquellos eventos que son pagados, el sitio donde la gente puede adquirir los boletos”, detalló.

La campaña incluye una estrategia de comunicación intensiva con el fin de socializar la agenda mensual y ampliar su alcance. Además, se trabajará directamente con los municipios para incluir en el sitio las actividades que se realizan fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara. El funcionario destacó que ya se ha tenido contacto con más de 100 municipios.

Ascencio Rubio subrayó que 'La Cultura está aquí' no se refiere únicamente al espacio virtual, sino también a los espacios físicos donde ocurre la cultura.

La agenda también está pensada como una herramienta para impulsar el turismo cultural. “Difundir estos programas tan nutridos nos permite incentivar también el turismo local. Jalisco es una capital cultural, reconocida a nivel internacional, y creemos que es muy importante destacar lo que está sucediendo aquí”, dijo.

Como ejemplo del tipo de actividades incluidas, se encuentran los programas regulares del Museo Cabañas, el Centro Cultural González Gallo en Chapala, el Centro Cultural José Rolón en Zapotlán el Grande, y el Centro Cultural de la Ribera en Ajijic, entre otros.

Una mirada al Museo Cabañas

Durante la presentación, Susana Chávez Brandon, directora del Museo Cabañas, compartió parte de la programación inmediata del recinto. Entre ellas destaca la exposición Desdoblar las líneas: una lectura sobre volver, curada por Paola Jasso, que inaugura este sábado.

En junio, como parte del mes de la diversidad, el museo albergará la séptima edición del festival Andrógina, que este año lleva por título 'Performar la identidad'. “Este festival es una iniciativa que busca sumar desde el arte a la lucha de mujeres y disidencias para celebrar la diversidad y la equidad”, comentó Chávez Brandon.

Además, el artista Fernando Ferrer presentará 'Collar de Perlas: Disrupciones en dos actos temporales', una exposición que se adentra en su percepción corporal y sexual, aludiendo a cómo estos aspectos personales se entrelazan con los constructos sociales y culturales.

La inauguración se celebrará durante una de las tradicionales Noches de Museo, el 20 de junio, e incluirá talleres familiares, música en vivo y performances. “Estamos muy felices de abrir el espacio en horario extraordinario para que las personas puedan vivirlo de otra manera”, añadió la directora.

Exposiciones colaborativas

Por su parte, José Luis Coronado, director de Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, enfatizó la importancia de los museos como espacios de encuentro y reflexión. “Entendemos los museos como espacios privilegiados para convocar y congregar personas, para propiciar el diálogo, las conexiones entre proyectos e instituciones y contribuir al fortalecimiento de comunidades”, dijo.

Entre las próximas exposiciones, destacó una muestra conmemorativa por el 25 aniversario de la Asociación de Haciendas y Casonas de Jalisco, que se exhibirá a partir del 3 de junio en el Museo Regional de la Cerámica. También mencionó una colaboración entre el MUPAG, la Dirección de Cultura de Guadalajara, el Centro de la Imagen y el ITESO, que reúne el trabajo de 34 fotógrafos jaliscienses.

Cultura y Mundial 2026

La presentación también sirvió para adelantar algunos planes en torno al Mundial de Futbol 2026. El secretario de Cultura anunció que ya se trabaja con el comité organizador y con las direcciones de cultura de Guadalajara y Zapopan para desarrollar un programa cultural especial que acompañe al Fan Fest en el centro tapatío.

“Habrá una gran activación en el centro de Guadalajara. Estamos trabajando con el comité; desde mayo ya tuvimos una reunión con diferentes instancias para diseñar el programa. Nuestra idea es activar no solamente esta parte del Fan Fest, sino toda una serie de edificios y de sitios alrededor del centro de Guadalajara”, dijo.

Ascencio Rubio explicó que el programa se extenderá más allá de las fechas del mundial. “Estamos hablando de un programa que correrá alrededor de dos meses, no solamente la duración del mundial, sino previa y posterior a la realización de los juegos en nuestra ciudad”.

El objetivo es aprovechar este evento internacional para mostrar tanto al público local como a los visitantes lo mejor de la oferta cultural del estado, incluyendo actividades en museos, teatros y centros culturales en Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco.

Un llamado a participar

El secretario de Cultura invitó a colectivos, espacios culturales y artistas a acercarse al área de difusión para sumar sus actividades a la agenda mensual. “Hay criterios de evaluación, evidentemente, para ir buscando la pertinencia de tenerlo dentro del sitio, pero estamos seguros de que la gran mayoría de las actividades van a poder ser difundidas”, expresó.

