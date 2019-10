Una noche con Gerald Cannon Quartet

El ciclo New York Jazz All Stars 2019 llega a su fin este próximo jueves 24 de octubre, con la presencia del jazzista estadounidense Gerald Cannon Quartet. El bajista visitará Jalisco para presentarse en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, con un concierto en el que “Haremos un set con composiciones originales y mucho jazz. Llevo una gran banda”, platicó vía telefónica.

Gerald ha venido un par de veces a México como músico acompañante en otros proyectos de jazz, ahora vendrá para presentar su proyecto: “Recuerdo que la gente es muy emotiva, les gusta la música que tocamos, es un gran público. Aprecio tocar frente a un público así”, comentó.

Con dos discos de estudio como solista y decenas de discos como músico acompañante, la más reciente producción propia es de hace un par de años, cuando lanzó su disco “Combinations” (2017): “Fue un gran disco, buena experiencia grabarlo, tuve mucha suerte, grabé con grandes músicos. He tocado con varios desde hace mucho tiempo, llevamos muchos conciertos juntos. Uno coincide en la música y colabora con los buenos amigos”.

Nacido en 1958, Gerald Cannon tuvo la oportunidad de tocar con grandes clásicos del jazz, como Dexter Gordon, Jimmy Smith y los Jazz Messengers de Art Blakey: “Aprendí de varios de ellos. Hay muchos, sobre todo Roy Hargrove, cuando empecé a tocar con él. Por mucho fue muy importante, estuve tocando con él unos nueve años”.

Además de dar el concierto, el bajista impartirá una master class horas antes de su presentación (clase con entrada gratuita, previo registro en www.culturarewards.com): “Básicamente hablo sobre los fundamentos, conocer la armonía, todo lo que lleva a la música tal como la escuchamos en los discos y en vivo. También estoy muy abierto para escuchar y responder las preguntas que los asistentes pueden formularnos”.

En ese sentido de la formación, la música viene por vena familiar para Cannon, cuyo padre fue guitarrista: “Fue músico en la iglesia, también. Empecé en la música, con los compañeros. Ahí tome los fundamentos de la música, el ritmo, el tiempo. Más adelante empecé a estudiar el instrumento”.

A la par del bajo para tocar jazz, Gerald “toca” el pincel para crear pinturas, pues también es artista plástico: “Para mí pintar es otra forma de expresión. Tanto la música como la pintura requieren mucho tiempo; ambas disciplinas requieren mucho estudio, también. Aunque no me pongo a pensar en cuánto tiempo necesito. Unos días me pongo a pintar, otros días a tocar. Para mí los colores son libertad. En la música también hay libertad, pero tenemos los acordes, muchos elementos. Pero en la pintura puedo poner cualquier cosa, más arriesgada”.

Después de México Gerald Cannon continuará con sus presentaciones en Estados Unidos, además de planear un siguiente álbum: “Quizá en los próximos meses me meta al estudio para grabar un disco, sería en formato de trío clásico: piano, bajo y batería”.

Asiste

Clausura del New York Jazz All Stars 2019 con el estadounidense Gerald Cannon Quartet, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, jueves 24 de octubre, 21:00 horas.