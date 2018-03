Una de cada cuatro personas en el mundo se comunican en inglés

La directora de Servicios Educativos de British Council, Pilar Aramayo Prudencio, señaló que de acuerdo con un estudio que realizó esta institución, en el mundo una de cada cuatro personas se comunican en inglés, lo que hace que este idioma sea el segundo hablado a nivel internacional.

"En un estudio que hizo esta institución lo que se señala es que el inglés permite, en este momento, comunicarte con una de cada cuatro personas en el mundo, es un abre puertas, una herramienta que te permite acercarte a una de cada cuatro personas en el mundo, no es poca cosa", resaltó.

En entrevista, puntualizó que este organismo autónomo de Reino Unido y que representa y ha establecido relaciones culturales, por el idioma y en educación con el gobierno británico con 120 países, entre ellos México, tiene el interés de contribuir a la enseñanza del inglés.

"El British Council tiene interés en contribuir a la mejora sistemática de la enseñanza del inglés, para que sea con calidad", indicó al explicar que este idioma es el más hablado debido a que el número de hablantes en su mayoría no son nativos de esta lengua, pues se usa para comunicarse en diversos ámbitos y sectores.

"Es innegable que el inglés es la lengua internacional de los negocios, de la diplomacia, del deporte y de la ciencia, hay una cantidad amplia de ámbitos y sectores en los que la comunicación internacional, no necesariamente entre un hablante nativo, sino de distintas lenguas, el idioma que posibilita la comunicación entre ellos es el inglés.

Añadió que sobre todo en sectores como el de la ciencia y tecnología, representa la comunicación global "y si quieres sumarte a una red importante de quienes están liderando distintos campos en ciencia, pues necesitas el inglés como instrumento fundamental".

Señaló que en el número de hablantes nativos el inglés es menor, que el español, por ejemplo, pero es justamente la fuerza que tiene este idioma para que los hablantes no nativos lo aprendan, y eso hace que sea el más hablado a nivel mundial.

El inglés es el segundo idioma que se habla a nivel mundial, después del mandarín (chino), y el español está entre los primeros cinco idiomas que se hablan en el planeta.

"El tema es también que tan fácil es aprender un idioma, el inglés es un idioma relativamente sencillo comparado con el chino e incluso con el español", expuso.

Comentó que según David Brown, quien hizo un estudio hace unos 15 años, señaló que el español podría popularizarse incluso más que el inglés a nivel global, pero existe una dificultad mayor para aprender español, en comparación con el inglés, como es su gramática, además de otros intereses políticos y económicos ha hecho que el español no tenga tanta fuerza.

Indicó que para el aprendizaje del inglés es muy importante dos factores un buen maestro y definir para qué se quiere aprender inglés, para que se necesita y así determinar el manejo y dominio del idioma.

Consideró que independientemente de los métodos y la tecnología disponible, ya al final todos los métodos sirven o no sirven, dependen de la personas, del profesor, y de las habilidades; sin embargo, la tecnología ahora da la posibilidad de tener acceso a más información y acercarse a muchas cosas que antes estaban afuera del aula y ahora con facilidad las llevas al salón de clases.

"Pero lo más importante es tener un buen maestro. Nuestro foco esta puesto en la formación de docentes, porque sabemos que por eso es lo que perdura en el sistema, eso es lo que a largo plazo trae beneficio, el único factor que realmente puede hacer una diferencia en el aprendizaje de los alumnos es un buen maestro", dijo.

Comentó que con la Estrategia Nacional de Inglés como parte del Nuevo Modelo Educativo en México, se tiene el objetivo de que todos los niños sean bilingües, que muchos de ellos ya lo son porque hablan una lengua indígena, pero eso no da una directriz concreta, por eso es mucho más importante fijar objetivos más aterrizados y concretos que permitan orientar lo que sucede en el aula.

Es por ello que recomendó fijar metas alcanzables, por ejemplo, basado en el marco europeo determinado en seis objetivos: A,B y C, que están divididos cada uno en dos, el A es básico, el B es intermedio, y el C es avanzado.

"La aspiración de todos los sistemas educativos es que todos lleguen al C, y esta comprobado a través de estudios que la mayor parte de la gente para sus necesidades de comunicación diaria y lo laboral, muy probablemente no necesitan más del B1", explicó.

Apuntó que lo que sería una meta más asequible es que se concentrara el programa en poner el nivel BI y poder llegar a eso a aspirar a un nivel altísimo de C2, que no se va alcanzar, pues incluso, en realidad no es tan útil, pues muchos nativos no lo tienen.

Indicó que la edad no es determinante para el aprendizaje del inglés, sino la manera de cómo se implementa la enseñanza, y para tener calidad, además debe ser un buen maestro y cuántos alumnos hay en la clase.

"Entre menos alumnos haya y entre mejor preparado este el docente los resultados son mejores, aunque empieces relativamente tarde, a los 11 o 12 años, vas a tener mejores resultados que si empiezas a los cinco años, pero en aulas de 40 alumnos, y con un profesor que medio habla inglés, no se alcanzará el objetivo", comentó.

Indicó que cada nivel del marco común europeo aproximadamente toma unas 200 horas de estudio, y que los niveles básicos se puede avanzar más rápido, y en el caso de la enseñanza del inglés en el nuevo modelo educativo si alcanza cada ciclo escolar para su enseñanza y aprendizaje.

En cuanto a un adulto, explicó que depende del ritmo que tenga, es decir, si estudia diario y cuántas horas dediques a la semana, pero entre seis y ocho meses es un ritmo adecuado para avanzar entre los niveles.

Finalmente, lo que resaltó fue que es mentira que en menos de tres meses cualquier persona logre aprender el idioma inglés para ser funcional.

"Lo cierto es quien promete inglés garantizado en tres meses es mentira", concluyó.

OA