EL INFORMADOR: cronista del auge teatral en Jalisco

El teatro es una de las expresiones más antiguas del mundo. A través de él se puede discernir lo político, lo social, lo religioso, lo diverso y lo humano. Es un recurso escénico que confronta, provoca, reflexiona y abraza.

El teatro, además, es semillero de creativos enfocados en distintas disciplinas como la dramaturgia, la dirección, la actuación, la escenografía, la iluminación, el diseño de vestuario y otras vertientes que se complementan con el público y la crítica.

Jalisco, a lo largo de las décadas, ha sido tierra fértil de distintos proyectos y montajes que empujan fuerte para que el Estado sea un referente cultural y de prestigio en el contexto teatral. Distintas compañías independientes, así como programas, fomentos y festivales públicos impulsados por autoridades culturales, dan certeza de la calidad y el trabajo de quienes dejan alma y cuerpo sobre el escenario, mostrando así la riqueza de historias que generan distintas emociones en la audiencia.

Si bien el teatro, sobre todo el autoral, lucha a contracorriente por la falta de presupuestos y aliados, entre otros factores, ha salido avante porque a partir de él se gestan instituciones y compañías en la búsqueda de formar nuevos públicos.

A través de los años, EL INFORMADOR ha documentado en sus páginas el ejercicio escénico de compañías como Luna Morena, A la Deriva Teatro e Inverso Teatro, así como festivales y proyectos como Teatro para los Primeros Años (FITPA) o, en su momento, el Festival de la Luna en Tapalpa y el FET, respaldado por el Teatro Galerías. También es muy reconocida la labor de la Muestra Estatal de Teatro (MET), donde esta casa editorial ha atestiguado el auge de este proyecto, además de dar visibilidad a los proyectos de la Universidad de Guadalajara a través de sus diferentes recintos teatrales, como su evento “Premios del Público”, que reconoce a lo mejor de las artes escénicas jaliscienses.

LUNA MORENA

Fomentan la diversidad de ideas

La compañía Luna Morena surgió en el año 2001 con la intención de posicionar al teatro de títeres como un vehículo de comunicación y de encuentro con el público. Desde sus inicios, el colectivo ha apostado por explorar las múltiples posibilidades de esta disciplina, concebida no solo como entretenimiento, sino como un medio capaz de dialogar con la razón, la sensibilidad y la espiritualidad humana.

Con una visión interdisciplinaria, Luna Morena ha desarrollado un lenguaje escénico que fusiona los títeres y las formas animadas -como objetos, sombras y máscaras- con recursos de la danza, la música, la poesía y la corporalidad actoral. Esta propuesta ha permitido construir universos oníricos que invitan a la contemplación y la reflexión. Su trabajo ha trascendido fronteras, llevando sus montajes a escenarios de México y de países como Canadá, China, Taiwán, República Checa, Colombia, España, Francia, Escocia, Alemania y Estados Unidos, consolidando su prestigio en la escena internacional del teatro de títeres.

Miguel Ángel Gutiérrez Espinosa, director artístico y fundador, en un artículo publicado el 25 de octubre de 2011, cuando la compañía celebraba sus primeros 10 años, destacaba que: “He encontrado que el teatro de títeres es un medio de comunicación integral. Para nosotros, los títeres son una forma de contacto íntegro del ser humano, porque a través del teatro de títeres podemos hablar de discursos racionales, científicos, literarios, y podemos hablarle a la emoción humana, conmover las almas, hacer llorar o reír a una persona”.

Además, resaltaba en esa misma entrevista que consideraba que con los títeres se puede acceder a planos espirituales, porque este tipo de teatro tiene su raíz en lo sagrado.

“En todos los pueblos del mundo, o en las culturas en diferentes épocas, el títere tuvo una relación con lo sagrado”, lo cual responde a la necesidad humana de creer que algo le da vida.

Por otro lado, Susana Romo también es un personaje clave en la industria teatral jalisciense, con FITPA y trabajando en proyectos con A la Deriva Teatro. En una nota del 14 de octubre de 2020, la creadora resaltaba que el objetivo del festival FITPA desde sus inicios era convertirse en un espacio para el intercambio entre creadores y atender la necesidad de generar espacios y contenidos para los espectadores más pequeños.

Recordó que en la primera edición (en ese momento se iba a dar la quinta edición) contaron con cerca de mil 100 espectadores, superándose a sí mismos año con año. Y que, a lo largo de las ediciones, habían convocado a compañías de Italia, España, Rumania y Brasil, además de visitantes nacionales y locales.

En una nota publicada el 14 de septiembre de 2018, se destacaba que, A la Deriva Teatro, con 11 años trabajando específicamente para la primera infancia, había encontrado en este público una gran posibilidad e interés de generar una comunidad a través de la expresión artística del teatro. Y es que el público infantil también es una gran prioridad para los creadores en Jalisco.

Por su parte, Inverso Teatro surgió en 2006 como un proyecto de jóvenes creadores jaliscienses interesados en la experimentación escénica. Durante su trayectoria desarrolló propuestas que apostaban por lenguajes contemporáneos y arriesgados. Además, impulsó Casa Inverso, un espacio cultural independiente que se convirtió en un punto clave, en su momento, para el desarrollo de nuevas audiencias y proyectos en el Estado.

Talento escénico

El talento escénico de Jalisco se ha nutrido, y lo sigue haciendo, de figuras que han dejado una huella relevante en los escenarios locales, pero también nacionales. Actores y creadores como Azucena Evans, quien con su larga trayectoria se ha consolidado como referente del teatro contemporáneo en Guadalajara. También destaca Mauricio Cedeño, actor, creador y responsable del Teatro María Teresa. Asimismo, resaltan los nombres de Pablo Abitia y Andrea Bayardo, quien se dio a conocer internacionalmente por participar en el musical español “Malinche”. También es importante mencionar a Sofía Olmos, creadora y activista, así como a Gabriel Gutiérrez Mojica (1938-2021), quien dedicó su vida a la actividad teatral desde 1955. Llegó a participar en más de 100 obras como actor y en 70 como director.

Festivales y muestras

Hacia los años setenta, la escena teatral de Jalisco impulsó el Festival Nacional de Teatro con sede en el Teatro Experimental, respaldado por el Departamento de Bellas Artes del Gobierno estatal, el cual se celebró hasta 1989. Para mantener vivo ese espíritu y fortalecer la participación local en la Muestra Nacional de Teatro, en 1994 se instauró la Muestra Estatal de Teatro (MET), que desde entonces ha sostenido un trabajo constante, adaptándose a los cambios en los modelos de producción y a las nuevas formas escénicas. Hoy, la MET continúa como un espacio vigente y dinámico que refleja la voz de la comunidad artística y apuesta por la formación de públicos, integrando en su edición 2025 a los espacios independientes que enriquecen de manera decisiva el panorama teatral jalisciense. Durante todo ese contexto y desarrollo, EL INFORMADOR siempre ha difundido el quehacer de la MET.

El municipio de Tapalpa también ha sido un espacio clave en el desarrollo de las artes escénicas, gestionando nuevas audiencias, atrayendo el turismo y llevando la diversidad de ideas a comunidades alejadas de la zona metropolitana. Su impulsora y personaje clave ha sido Dolores Tapia, gestora cultural con experiencia y dominio en la agenda teatral, cinéfila y musical, llevando a estrellas y creadores de talla internacional a convivir con los habitantes de Tapalpa y jaliscienses en general.