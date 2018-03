Un canto a la pasión

Ser o no creyente de la devoción naciente en las festividades de Semana Santa, no es impedimento para sumarse a las diversas manifestaciones artísticas inspiradas en la vida y pasión de Cristo; el canto no es una disciplina indiferente a esta tradición.

Teniendo al contratenor británico, Michael Chance, por segunda ocasión en Guadalajara desde 2012, el también contratenor tapatío, Santiago Cumplido ofrecerá un repertorio en el que se recuerdan algunas de las piezas más emblemáticas relacionadas a la Pasión y muerte de Jesucristo, con una velada protagonizada en el Conjunto de Artes Escénicas (CAE) junto a la violinista Rebeca Huber, la soprano Natalia de la Torre, Rafael Cárdenas en el clavecín, Alejandro Jenné en la tiorba barroca y a la Orquesta Higinio Ruvalcaba de la Universidad de Guadalajara.

“Es un concierto diseñado para la época, un ‘Stabat Mater’ de Pergolesi, enfocado en la ‘Pasión de Cristo’: las pasiones de Bach, ‘Crucifixus’, todo está enfocado en este periodo y temática. Queremos crear la tradición de poner este tipo de piezas que son muy bonitas para la temporada, hay muchísima si pensamos desde la música clásica, barroca y renacentista”, expresa Santiago Cumplido.

Aunque cada exponente tendrá su oportunidad de complacer personalmente al público con números individuales, Santiago Cumplido destaca la dinámica de la velada en la que el reconocido contratenor internacional Michael Chance hará una mancuerna especial con la soprano tapatía Natalia de la Torre, como muestra de la apertura y alcance del talento mexicano junto a leyendas del canto.

“Michael Chance es una leyenda en vida, es uno de los contratenores más emblemáticos de la historia. Tiene más de 200 grabaciones con las mejores disqueras, directores y orquestas del mundo”.

El programa contempla la apertura con la orquesta con un movimiento de Vivaldi, después la interpretación de “Salve Regina” por Santiago Cumplido y finalmente el dúo entre Natalia de la Torre y Michael Chance con el “Stabat Mater”, pieza especial para soprano y contratenor, prometiendo un espectáculo de aproximadamente hora y media.

“Ahora hay muchos contratenores que son famosos por su virtuosismo, porque hacen ‘fireworks’, muchos agudos, muy rápido y eso pareciera ser la nueva tendencia, pero Michael Chance nunca se ha metido en eso, sigue siendo un artista de voz, él no pretende impresionar o lucirse es un intérprete neutral con la humildad suficiente y la genialidad para poder darle vida Bach o Pergolesi”.

El escenario ideal

Aunque el Teatro Degollado ha fungido como albergue para la mayoría de proyectos de música clásica, ópera y canto en general, Santiago Cumplido destaca la versatilidad que el Conjunto de Artes Escénicas ofrece a nuevas propuestas musicales como la barroca.

“Sí es un foro más, pero realmente son salas de concierto para música de cámara, se adaptan muy bien. Guadalajara tiene mucha oferta en rock, festivales y teatro comercial e independiente, pero no hay tantos espacios para música de cámara, que es el gran groso de la música clásica y el CAE cubre esta parte que no existía”.

TOMA NOTA

Agéndalo

Michael Chance y Santiago Cumplido en la Sala 2 del Conjunto de Artes Escénicas este 21 de marzo a las 21:00 horas. Boletos: desde $150 hasta $300 pesos en taquillas del recinto.