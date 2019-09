Trino Padilla toma dirección de la Biblioteca "Juan José Arreola"

Tras presentar su renuncia como titular de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, José Trinidad Padilla López, rindió protesta como el nuevo director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola".

Durante la presentación en la que estuvo presente Ricardo Villanueva, rector de la máxima casa de estudios, así como parte de la comunidad cultural y autoridades de la Universidad de Guadalajara, José Trinidad Padilla resaltó el compromiso que tendrá al frente del recinto bibliotecario ubicado en el Centro Cultural Universitario de la UdeG desde 2011, en la también conocida como zona Belenes.

Trino Padilla consideró que una de las prioridades será reforzar los programas de fomento a la lectura, seguir garantizando el acceso a la información, modernización y equipamiento de más herramientas tecnológicas, por ejemplo.

Trino Padilla señaló que la invitación para tomar la dirección de la biblioteca llegó desde semanas antes por parte del rector Ricardo Villanueva, propuesta que tomó como oportunidad para regresar a la que ha sido su casa de estudios, en la que aún se desempeña como profesor y fue rector de 2001 a 2006.

"Aunque el proyecto de la Procuraduría de Desarrollo Urbano es muy importante, creo que de alguna manera sentí que ya estaba cumpliendo mi sitio ahí, que era momento de refrescar aires y sumarme a los esfuerzos de la Universidad de Guadalajara ahora desde esta responsabilidad".

Respecto a la polémica por la venta de las Villas Panamericanas, el ex titular de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, expresó la situación es antaña y que los posicionamientos sobre el impacto ambiental sobre el uso habitacional de las villas ya se habían hecho desde que el tema comenzó a causar conflictos desde años pasados.

"En este momento prácticamente no se puede hacer ninguna acción sobre esas villas hasta que no concluyan los varios juicios que hay entorno al uso. Nunca he dejado lugar para la ambigüedad, creo que ese espacio, esa cuenca del bajío, presta servicios ambientales muy importantes no solo a la ciudad de Guadalajara, sino al área metropolitana, y debe garantizarse la preservación de esos servicios ambientales. No me parece que en las condiciones en las que está en este momento podrían ser utilizadas para vivienda de alta densidad".

