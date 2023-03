Bajo la dirección de José Luis Castillo, la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) ejecutará el programa número seis de la primera temporada de 2023, integrado por las primeras sinfonías de dos grandes músicos de la tradición romántica: Ludwig van Beethoven y Jean Sibelius. De este modo, los conciertos se llevarán a cabo en el Teatro Degollado, el jueves 16 a las 20:30 horas y el domingo 19 a las 12:30 horas.

En entrevista con EL INFORMADOR, el director artístico de la OFJ destaca sobre este programa que “entre los muchos proyectos de la orquesta está el de recuperar piezas que no han sido escuchadas mucho por el público, o que raras veces se ejecutan; eso es esencial para el crecimiento de la orquesta y no dudo que también para el deleite del público, es decir, conocer repertorios no tan convencionales”.

Dos primeras sinfonías

De esta forma, indica José Luis Castillo, lo que se ha hecho para integrar el programa es “convocar dos primeras sinfonías de dos grandes sinfonistas; lo que me parece un motivo maravilloso para que el público reflexione y nos demos cuenta que todos los monstruos, demonios y virtudes de los grandes músicos estaban ya en sus primeros momentos. Creo es el momento de conocer estas obras fundamentales de estos magníficos compositores”.

Por otro lado, es “motivo de alegría”, explica el director de orquesta, “que vamos a poder escuchar una obra que se estrenó en 1800 (su primera parte), y otra que se estrenó cerca de 1900. Se acostumbra decir que el siglo XIX es el Siglo de Oro de la música, y seguro es así, pero en este caso son piezas que representan el principio y final de lo que conocemos como periodo romántico; son los albores de un periodo más revolucionario y, en el segundo caso, un innovador en su propio tiempo”.

Asimismo, entre los grandes sinfonistas se halla Sibelius, y aunque no es muy tocado por las orquestas, pero es –dice Castillo– “fundamental para lo que fue la música a partir de entonces”; de igual modo, como primeras sinfonías, “la de Beethoven amalgama las enseñanzas de sus maestros: Haydn y Mozart. Y en lo que respecta a Sibelius, recordemos que quiso siempre estudiar en Austria, pero marcó un antes y un después en el modo de entender el mundo sinfónico. Ambos son maestros de influencia indiscutible”.

Conocimiento y reconocimiento

En lo tocante al sonido de la OFJ, su director artístico establece que “estamos tratando de sonar cercanos a los modelos de los tiempos en que se compusieron las sinfonías del programa, que son musicalmente distintos”.

Ahora bien, con el tiempo que tiene ya ensayando a la orquesta, Castillo afirma que la OFJ “es un instrumento que día a día está profundamente comprometido con su sonido. En el trabajo, todos compartimos la alegría, el buen hacer, las ideas, y creo que eso aprecia en los ensayos. Estamos afrontando retos realmente importantes, en un momento de conocimiento, pero también de re-conocimiento muy rico, con un gran nivel de diálogo, compartiendo las ideas musicales. Y eso me hace sentir orgulloso”.

Sumarán talento

José Luis Castillo compartió que las audiciones que están por realizarse para la OFJ, “tras meses de investigación para ubicar bien las vacantes, la buena noticia fue poder ofertar los ocho lugares que se destinarán a músicos mexicanos. La convocatoria sigue abierta y aún pueden inscribirse quienes deseen”.

Toma nota

OFJ presenta su programa seis de la Temporada 1 de 2023

Director artístico: José Luis Castillo.

José Luis Castillo. Horarios: Jueves 16 de marzo a las 20:30 horas. Domingo 19 de marzo a las 12:30 horas.

Jueves 16 de marzo a las 20:30 horas. Domingo 19 de marzo a las 12:30 horas. Sede: Teatro Degollado (calle Degollado S/N, Centro Histórico, GDL).

Teatro Degollado (calle Degollado S/N, Centro Histórico, GDL). Boletos: de 100 a 250 pesos (disponibles en taquilla y el sistema Ticketmaster).

de 100 a 250 pesos (disponibles en taquilla y el sistema Ticketmaster). Programa:

- “Sinfonía núm. 1 en Do mayor, op. 21”, Ludwig van Beethoven.

- “Sinfonía núm. 1 en Mi menor, op. 39”, Jean Sibelius.



CT