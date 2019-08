Sergio Mayer será ahora "cavernícola" en el teatro

El actor Sergio Mayer no aguantó estar alejado de los escenarios, por lo que este 8 de agosto iniciará temporada en el teatro con “Defendiendo al Cavernícola”, monólogo que por más de una década protagonizó César Bono.

Hace unos meses al iniciar sus tareas como funcionario público, Mayer señaló que haría a un lado su carrera artística, porque antes que nada estaba su deber cívico y su amor por México, pero ahora su pasión por la actuación lo lleva a regresar al teatro con esta obra de Rob Becker.

"Yo no tengo problema en que me critiquen y descalifiquen a través de las redes, eso me compromete más a seguir adelante en pro de la cultura"

Durante esta temporada teatral, el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, cargo para el que dice, no se requiere ser Sócrates, tendrá el reto de realizar las dos actividades, luego que como legislador ha sido descalificado por sumar una larga serie de pifias.

Sus "confusiones" en diversos temas lo han llevado a ser presa de las redes sociales, con varios "trending topic" y protagonista de innumerables memes.

Además, con declaraciones desafortunadas como el cambiarle el nombre a la vaquita marina: "El tema de la vaquita amarilla, a todos nos preocupa", dijo ante reporteros en una entrevista, lo que le llevó a ser tendencia en las redes.

El legislador de Morena también se "confundió", al considerar a las Cascadas de Agua Azul (en Chiapas), como cataratas o el llamar "Yanitza" a Yalitza Aparicio, protagonista de la película Roma, de Alfonso Cuarón.

Hay que sumarle también que cuando asistió al Congreso Internacional de Conservación (ICCF), en Washington, evidenció que no distingue entre una librería y una biblioteca, porque detalló a través de sus redes sociales que estuvo de visita en "la librería Karen Buchwald", cuando es la sala de lectura de la Biblioteca Nacional "Fred W. Smith" para el estudio de George Washington.

En esta larga lista de pifias de Mayer, no se puede pasar por alto que, en octubre de 2018, compartió a través de su cuenta de Twitter un link en el que convocaba a descargar "libros gratis" cuando en realidad se trataba de publicaciones ilegales, situación que lo llevó a borrar el tuit y colocar uno correcto.

En defensa de sus declaraciones equivocadas y sus errores, Mayer asegura que todo se debe a que es disléxico y aún más, que sufre discriminación.

"No me creen que tengo dislexia mental. En mis tiempos no te lo podían descifrar y te decían que eras niño problema, no te lo podían diagnosticar. Cambio las palabras o se me va una palabra y pierdo otra, y eso me pasa, siempre me ha pasado y es muy constante".

Esta explicación de Sergio, al más puro estilo de "Cantinflas", del porqué de sus constantes desaciertos, lo llevó de nueva cuenta a la burla pública en redes sociales; sin embargo, él ha dicho que no le importa.

"Yo no tengo problema en que me critiquen y descalifiquen a través de las redes, eso me compromete más a seguir adelante en pro de la cultura", ha expresado Mayer, quien está muy orgulloso de sus 37 años de carrera en el mundo del entretenimiento.

En su pasada temporada en México rompió el récord de representaciones al estar más de 10 años en cartelera �� #DefendiendoAlCavernícola ¡Próximo estreno jueves 8 de agosto! https://t.co/sgGo1RbHyi pic.twitter.com/ZuuWJ6D6UT — Defendiendo Al Cavernícola (@DefendiendoAl) August 4, 2019

Por otro lado, Mayer Bretón dijo que "Sólo para Mujeres", el cual protagonizó y también fue productor, no era un "streaptease" teatral, sino en realidad fue un "show" que "marcó un cambio en los derechos de las mujeres", ya que hasta ese momento fueron libres de disfrutar de un espectáculo varonil.

AC