Sergio Mayer defiende su libertad de subir al escenario

Ante las críticas que ha recibido por alternar su trabajo político son su labor actoral, Sergio Mayer aseguró que nadie debe juzgar si puede o no subir a un escenario, ya que lo que haga con su tiempo libre es una cuestión de él y de nadie más.

"No me importa lo que opinen, es mi convicción y estoy haciendo las cosas en favor de la cultura y mi trabajo en la política no nació hoy”

Mayer estrenó la noche del jueves la puesta en escena "Defendiendo al Cavernícola", motivo por el cual hizo énfasis en que nadie debe criticar lo que decida hacer, porque está cumpliendo con su labor como legislador.

"Yo estoy cumpliendo con mi trabajo, lo que estoy sacrificando es el tiempo con mi familia, pero así lo decidí y ellos me están apoyando", afirmó.

Señaló que no le gusta que se metan en su vida privada, sin embargo, respeta la libertad de expresión, por lo que recalcó que continuará alternando su trabajo legislativo con su pasión que es la actuación.

Aclaró que no ha pensado en ningún momento dejar la política ya que tiene un profundo compromiso con México, su familia y él; "busco generar cambios y por ello estoy en esto".

"No me importa lo que opinen, es mi convicción y estoy haciendo las cosas en favor de la cultura y mi trabajo en la política no nació hoy, llevo muchos años trabajando e impulsando propuestas", apuntó.

Explicó que a sus 53 años desea regresar a su México algo de lo mucho que le ha dado, "no me importan las críticas y no tengo por qué dejarlo".

En torno a su trabajo en la puesta en escena "Defendiendo al Cavernícola", que sirvió para la reapertura del Teatro "Ignacio López Tarso", se mostró satisfecho con el resultado y la presencia de su familia.

Además se dijo muy complacido de tener a César Bono como padrino, debido a que el actor por más de una década hizo este montaje en este mismo escenario.

"César es mi amigo y maestro, además de que él fue quien me inspiró para subir a hacer este trabajo", apuntó el ex Garibaldi, al agregar que para él es importante el mensaje que lleva con este montaje.

"Hablar sobre la importancia de la pareja, el respeto y luchar por la convivencia, creo que es lo que nos deja este texto icónico", apuntó.

La obra ha sido presentada en 45 países y ha sido vista por más de ocho millones de personas. Mayer hace algunos años alternó la obra con César Bono, quien podría subir al escenario para sacar a su cavernícola una vez más.

AC