Revivirá Edith Piaf en el Galerías

La cantante y actriz venezolana Mariaca Semprún llega al Teatro Galerías de Guadalajara para presentar un par de funciones de “Piaf, Voz y Delirio”, musical en el que retoma la vida y obra de la célebre cantante francesa.

Este proyecto se ha montado en Estados Unidos, Venezuela, España y México. La intención de presentar una obra de teatro musical para contar la vida de Piaf surgió luego de la pieza biográfica que Mariaca trabajó: “Venía de trabajar otro personaje, ‘La Lupe’, en otro monólogo musical. ‘La Lupe’ fue una cantante con una vida también tormentosa, igual que Piaf. Era cubana, cantaba boleros y salsa. De ahí surgió la idea de seguir explorando el universo de las cantantes”, comentó en entrevista.

La cantante interpreta los temas en su idioma original, con la historia hilvanada a través de sus canciones. El texto es de Leonardo Padrón, con la dirección musical de Hildemaro Álvarez: “Contamos la vida de Edith Piaf a través de sus canciones más emblemáticas. Todo ocurre con una banda en vivo y un dispositivo escénico, con actores que interpretan a los personajes que pasaron por su vida. Nos transporta a Francia, a la época de los años treinta a los cincuenta”. El grupo en vivo consta de siete músicos dirigidos por Álvarez: contrabajo, acordeón, trompeta, flauta, saxo alto, percusiones y violín. “La sonoridad es muy parecida a la que ella tenía en sus conciertos”, afirmó la cantante y actriz.

Del repertorio que interpretan, Mariaca resaltó las favoritas: “La canción más emblemática de Piaf es ‘La vida en rosa’, incluso quien no conozca a Piaf ha escuchado la melodía. Es la que más le gusta al público. La que más me gusta, la que yo definiría como más emblemática de Piaf… Es ‘El himno al amor’: define su postura frente a la vida, frente al amor”.

Para la actriz y cantante, “Piaf, Voz y Delirio” ha sido un reto mayor: “El mayor que he enfrentado, tanto como actriz como cantante. Como cantante hay que emularla en su idioma original, llegar a su registro es un reto. Como actriz hay que captar esa energía, ese cuerpo tan particular, que sufrió tanto por las enfermedades. Es el papel más comprometido que he interpretado. También ha sido el más gratificante de todos, es el que más ha querido el público. Implica casi desaparecerme para darle paso a Piaf: a su energía, su físico y su forma de cantar. Es un personaje complejo, me ha encantado encarnarlo”.

La puesta en escena tuvo varias temporadas en Venezuela, para después viajar a Miami a presentarla. Posteriormente quiso llevar la producción a otros países: pasó por la Ciudad de México y Madrid, urbes en las que repetirá este 2019. En México incluye también fechas en Monterrey y Guadalajara: “Lo iniciamos de una manera conservadora, pensando que íbamos a tener unas pocas funciones. Desde octubre de 2016 estoy trabajando en esto”. El plan a futuro es mantener “Piaf, Voz y Delirio” dentro de su repertorio, además de montar una nueva producción de otro personaje femenino: “Para cerrar una suerte de trilogía en donde yo como cantante y actriz explore estos registros, que normalmente no son los que uso como Mariaca Semprún”.

Asiste

“Piaf, Voz y Delirio” con Mariaca Semprún, viernes 8 de febrero, 19:00 y 21:30 horas, en el Teatro Galerías; boletos de $550 a $950 pesos.