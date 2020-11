Recomendaciones semanales

Esta semana, por obvias razones, todo girará alrededor del cine. Y es que en la ciudad se celebra el 35 aniversario del Festival Internacional de Cine en Guadalajara que está siempre vivo y cada vez más fuerte. Dejamos una selección de apuestas en torno al séptimo arte.

MÚSICA

Trent Reznor es el líder de la banda Nine Inch Nails. Músico, compositor y productor, es quizá una de las mentes más creativas que el país del Norte tiene. Dentro de sus apuestas creativas está el de componer música para obras cinematográficas. El álbum de “The Social Network” del director David Fincher, no tiene desperdicio. Spotify: The Social Network

EXPOSICIÓN/CHARLA

La próxima semana se llevará a cabo la charla sobre la exposición de arte contemporáneo Afinidades Electivas 20/20 en la Torre Américas Mil 500. Estarán Octavio Abúndez, Alejandro Almanza, Isa Carrillo, Cristian Franco, Edgar Cobián, Luis Alfonso Villalobos, Emanuel Tovar y Renata Petersen. Av. de las Américas 1254

CINE

Dentro de los largometrajes en competencia que ofrece el FICG, “Agosto”, la película que dirige Armando Capó se presentará en las salas de la Cineteca. Una obra que gira alrededor de la vida de un niño que cambiará en la Cuba que parece que no cambia pero se sumerge en una de más mayores crisis de su historia. @FICGOficial

POEMA

Pier Paolo Pasolini es uno de los más grandes directores de cine. Dirigió actores como Marcello Mastroianni, Sophia Loren y la mítica Anna Magnani. Entre sus curiosidades creativas también escribía poemas. Dejo aquí algunos de sus escritos que además de su obra cinematográfica es necesario revisar. https://www.eternacadencia.com.ar/blog/libreria/poesia/item/tres-poemas-politicos-de-pier-paolo-pasolini.html

APP

Y si usted es de los que no se quiere perder de ningún evento del FICG, la solución está dentro de la App “FICG 35”. Se trata de recopilar eventos, conferencias y toda la cartelera que sucederá en la semana. La aplicación es gratuita y compatible con iOS y Android.

