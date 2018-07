¿Qué hacer en estas vacaciones?

El verano es una ocasión para aprender, por ello la Secretaría de Cultura a través de sus diferentes instancias convocan a cursos de verano para niños, adolescentes y adultos. Arte, tecnología, ciencia, idiomas… los temas para conocer son muchos, así que no hay pretexto para no inscribirse en alguna de las actividades.

La Escuela de Artes, con sede en el Instituto Cultural Cabañas, será el lugar donde se impartirán alrededor de 70 talleres, con extensiones en el Parque Agua Azul, platicó Cecilia Romo (directora de la Escuela de Artes). Las disciplinas de sus cursos son desde las artes visuales, digitales, danza, música y cursos teóricos. A su vez, cada categoría se divide en diferentes subtemas, como la pintura con especialización en acrílico, óleo, temple, etcétera. La música con guitarra, piano, solfeo o la danza con el folclor u otras manifestaciones.

Uno de los cursos de danza es también muestra de la diversidad, con folclórica, danza urbana y ballet, con sesiones diferentes cada día, afirmó Cecilia. En cuanto a los cursos teóricos, Romo comentó que van desde la semiótica, el idioma náhuatl y filosofía del arte, por ejemplo.

Según las experiencias anteriores, afirmó Cecilia, “un estimado de alumnos total rondará los 700. Los cupos de cada curso varían según sus características, al igual que sus costos y horarios”. Para conocer los detalles visita la página web de la SC (www.sc.jalisco.gob.mx/agenda/actividades-academicas/8066). La duración es de cuatro semanas. En el sitio web se podrá descargar un archivo en PDF donde se especifican los horarios y costos de cada uno de los talleres.

Los profesores que imparten dichos cursos son parte de la planilla de la escuela que regularmente trabaja en el ICC, además de alumnos de la Licenciatura en Artes de la SC. Este viernes cierran las inscripciones, pues el lunes comienzan las sesiones.

Por su parte, la Coordinación de Artes Audiovisuales ofrecerá talleres de verano para niños de ocho a 12 años. Sandra Valdivia, titular de la coordinación, comentó que “este será el quinto Verano Digital es un programa de talleres de arte y tecnología. El programa tiene el apoyo de Alas y Raíces, por lo que son talleres gratuitos. Se realizan en nueve bibliotecas de la zona metropolitana y el Centro Estatal de Fomento a la Lectura”.

Los temas de los talleres de esta edición son robótica, arte y ciencia, con sesiones de dos horas. El cupo es de quince asistentes: “Ha habido buena aceptación por parte de los niños, les gusta la tecnología, los temas de innovación. Los talleres han estado nuevos, hemos llegado a la meta”.

Los talleres los impartirán Robotics By Kids, un grupo que se ha enfocado en la robótica. En ese sentido, un acercamiento que se ha buscado es una presentación accesible para los niños: “Que los niños trabajen de una forma sencilla y divertida, no compleja, que no se les haga aburrido”.

Arte digital interactivo

Entre las próximas actividades de la Coordinación de Artes Audiovisuales está una exposición en el Ex Convento del Carmen, para finales de agosto. Sandra Valdivia adelantó que esta muestra será de arte digital interactivo, para niños. Del contenido que se podrá ver, la coordinadora comentó: “Van a ser pequeñas instalaciones, los niños podrán experimentar con realidad virtual, con algunas herramientas para que puedan expresarse. Es interactiva”. La coordinación ha trabajado ya previamente otras exposiciones, pero ésta será la primera enfocada para niños.