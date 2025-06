Programa 2 de la OFJ, “Un evento que les va a sacar lágrimas”: Roberto Beltrán Zavala

Roberto Beltrán Zavala es un director de orquesta mexicano con una reconocida y amplia trayectoria aquí y en el extranjero. Para el Programa 2 de la Segunda Temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), el maestro, como director invitado, marcará el compás y el ritmo de la música al vaivén de su batuta en dos conciertos imperdibles con los que la orquesta más grande de nuestro arranca una temporada cargada de emociones, destreza y sobre todo, amor a la música.

Para el Programa 2, la OFJ tiene preparado un repertorio que resultará en un recorrido total por las emociones del público, con obras de Germaine Tailleferre, Georges Bizet y Piotr Ilich Tchaikovsky. Cada pieza, por sus características, es en sí misma una joya musical: por su relevancia histórica, su ámbito festivo y carnavalesco, su rescate del olvido. “Este programa les va a sacar sonrisas y lágrimas”, compartió Roberto Beltrán Zavala en conversación con EL INFORMADOR, brindando pormenores sobre cada obra que será interpretada por los músicos talentosos de la OFJ. “Germaine Tailleferre fue una mujer cuyo legado musical permaneció en gran parte en el olvido durante el siglo XX, a pesar de haber sido contemporánea de Ravel y Debussy, quienes la admiraban profundamente. Durante su vida, su música se interpretaba en diversos escenarios, pero tras su fallecimiento su obra cayó en el anonimato. Afortunadamente, en los últimos años se ha recuperado el interés y poco a poco sus composiciones están regresando a las programaciones de las salas de concierto”, compartió el director.

Roberto aseguró que la obra de Germaine Tailleferre se caracteriza por una especie de esquizofrenia, sutileza y humor propios de la Francia de su época, burlándose incluso, con una gran habilidad, del movimiento romántico tan popular en la Europa de principios del siglo XX. “Tailleferre tiene un poco esta sutileza del humor pero buscando también un poco las orillas grotescas”, cuenta el director. “Tiene muchos gestos que podríamos decirles raros, se burla un poco del discurso romántico, por ahí de repente mete un clavecín que le da una textura rarísima. Es una obra verdaderamente brillante que al público le va a encantar”.

De Bizet y “La Arlesiana” a las suites orquestales de Tchaikovsky

El programa continuará con dos obras basadas en “La Arlesiana” de Georges Bizet, el célebre compositor francés reconocido mundialmente por su ópera “Carmen”. “La Arlesiana era una obra de teatro, más específicamente un vodevil. El vodevil es un género teatral del siglo XIX parisino y es un género teatral en donde la puesta en escena también tiene números cantados, tiene música en vivo. “La Arlesiana” fue una obra de teatro que musicalizó ese montaje en teatral, y aunque fue un poco un fracaso, los editores de música vieron mucho potencial en la música de Bizet y le pidieron que elaborara las suites para orquesta una orquestación más robusta. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando con la música escénica responde a necesidades de la narrativa escénica? pues es música muy directa, muy accesible, e inmediatamente muy conmovedora, tiene que retratar personajes, tiene que retratar conflictos de amor, tiene que retratar este confusiones. Todo lo que puede ocurrir en una puesta en escena”.

Después del intermedio, el Programa 2 cerrará con broche de oro con la Suite Número 3 de Tchaikovsky, una obra que no fue concebida para un montaje escénico específico, como sucede con otros trabajos del compositor. “Lo interesante de la Suite es que no es un ballet, no es parte de una ópera. Es como si fuera música escrita para retratar personajes, para retratar un conflicto, para retratar un desarrollo psicológico. Creo que Chaikovski es un compositor muy querido, muy escuchado, donde la lógica compositiva tiene cierta profundidad, hay desarrollos, hay una narrativa puramente musical. Entonces eso hace que el programa muy directo, muy accesible, muy conmovedor, muy franco para el público. Es un programa que les va a sacar muchas lágrimas, pero también varias sonrisas.

La OFJ: de las mejores de México: Beltrán Zavala

Por último, el maestro Roberto Beltrán Zavala reconoció la gran mancuerna que tuvo con la OFJ, a su gusto una de las mejores de México, e invitó a los tapatíos a ser parte de este programa y no perderse de lo que es suyo. “La OFJ es una las más importantes de la República. Sin duda, punto. Es una orquesta muy generosa, emocionalmente muy sensible y muy dispuesta a abrirse en el escenario, a conmoverse, a que le pase algo con la música. Es decir, no es una orquesta distante, fría. Es una orquesta que inmediatamente está buscando cómo conectar emocionalmente con el fenómeno musical. Invito a los tapatíos a que no se pierdan de su orquesta, que es un verdadero orgullo nacional. Es una extraordinaria orquesta y es un privilegio para cualquier amante de la música”, finalizó.

El Programa 2 de la OFJ tendrá lugar en el Teatro Degollado el Jueves 12 de junio a las 8:30 pm, y el Domingo 15 de junio a las 12:30 pm. Boletos desde cien pesos en taquillas del Teatro, o en línea.

MF