Pinta el "Cielo Rojo" de la música vernácula

Cuando se tiene la trayectoria que posee Laura Zapata, más de cuatro décadas de trabajo arduo en las artes escénicas y literarias, se pensaría que ya no queda nada por hacer; quizá cosechar los logros de una carrera impecable. Sin embargo, la propia actriz no se duerme en sus laureles y por el contrario, siempre busca la manera de mantenerse vigente y seguir desarrollando su vena artística, y esta vez incursiona en la música de manera formal con un disco vernáculo de nombre “Cielo Rojo”, el cual ya está disponible en formato físico y digital.

Y no es que sea ajena a la música, desde siempre ha estado inmersa en esta faceta artística, décadas atrás participó en dos festivales OTI, y en los últimos años se ha presentado en otros eventos musicales; sin embargo, ahora está enfocada en comenzar a labrar un camino en la industria musical y los sonidos rancheros con su carta de presentación. El álbum se compone de 13 temas donde hay letras de Juan Gabriel, Armando Manzanero, Cuco Sánchez, Lolita de la Colina, Guillermo Morán y Catarino Lara, entre otros.

“Yo creo que en el momento en el que dices: ‘ya hice todo lo que tenía que hacer’, en ese momento te mueres. Yo soy maestra de Educación Física -una de las cuatro carreras que tengo- y yo veo a mis compañeras de la carrera que ya están jubiladas y yo estoy pensando en qué más voy a hacer, dónde voy a cantar, cómo lo voy a montar, qué obra de teatro voy a poner. Yo creo que cuando te sientes vivo, es porque sabes que la vida se acaba. Entonces, pienso que Dios me dio muchos dones y me gusta explotarlos, porque yo soy feliz subiéndome a un escenario haciendo una tragedia griega, una farsa, un melodrama, cantando con mis mariachis y unos vestidos padrísimos, yo soy muy feliz con eso, me encanta”.

Dice Laura que esta energía y jovialidad viene a partir de la experiencia, de mirar la vida con tranquilidad. “La experiencia es maravillosa, es un regalo de la vida que te dan los años, yo me siento la misma de siempre, si cierro los ojos, siento a esa niña de 15 años, a esa mujer que parió a sus hijos, soy yo, soy la misma, sólo que el tiempo ha transcurrido y he tenido experiencias que han sucedido fuera de mí y que yo las he asumido de cierta manera y eso es lo que me ha ido enriqueciendo, claro que me encantaría tener 20 años menos para seguir haciendo más cosas, pero estoy feliz en el momento y las circunstancias en las que ahora estoy”.

Amante de la literatura

Laura recientemente participó en el segundo Encuentro Hispanoamericano de Literatura en París con su libro de poesía “El alma que se asoma”. Asimismo presentó el texto en el Palacio de Bellas Artes en la sala Manuel M. Ponce. Y en ese sentido, también su riqueza cultural le ha permitido acercarse a otras aristas del arte y conectar con otros públicos. “Hay que abrirle las puertas de la cultura a las generaciones de mexicanos, creo que es un maravilloso regalo de un buen mexicano a los demás, todos creceríamos en desarrollo de conciencia, elevaríamos nuestro nivel de cultura y entonces es cuando te vuelves exquisito, saboreas mucho más las cosas”.

Explica que los actores de teatro como ella, constantemente están leyendo y esto le ha permitido abrirse a los campos semánticos. Sobre volver a la televisión, detalla la actriz que se ha rumorado en redes sociales que la quieren para interpretar a “Catalina Creel” en la nueva versión de “Cuna de lobos”, pero hasta el momento los productores no han tocado base con ella, pero ella está abierta a participar, por años de trayectoria, experiencia y calidad en su trabajo, además de ser una de las villanas más emblemáticas de la pantalla chica, ese personaje le va como anillo al dedo.