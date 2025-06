Pedro Valtierra celebra 50 años de fotoperiodismo con una lección de humildad, pasión y terquedad

En una noche cargada de memoria y reconocimiento, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA) se presentó Sin miedo a la luz, libro que conmemora cinco décadas de trayectoria del fotoperiodista Pedro Valtierra, figura clave del fotoperiodismo en México y fundador de la agencia Cuartoscuro.

Frente a un público atento que llenó el patio central del museo, Valtierra compartió algunas de las enseñanzas que han moldeado su forma de mirar el mundo . Recordó con particular gratitud las palabras de su amigo Julio Mayo, fotógrafo exiliado español de la generación del 39, quien le ofreció una de sus lecciones más duraderas.

“Pedro, recibe con humildad todos los reconocimientos y todas las palabras que digan de ti. Si llegas a una casa y te invitan un vasito de atole, acéptalo y agradece. Pero nunca te olvides, me dijo, que la página del periódico mañana está en blanco”.

Para Valtierra, esa frase sintetiza el espíritu de su labor. Cada imagen, dijo, se construye desde el compromiso con la historia que se cuenta y con quienes la protagonizan. Ya sea en una corrida de toros, un partido de béisbol o una invasión campesina, su enfoque ha sido constante: observar con respeto, sin soberbia y con una emoción genuina por lo que está frente a la cámara.

“Nunca he retratado con superioridad. Siempre intento emocionarme con lo que veo. Esa es la manera en la que trabajo” , afirmó el fotógrafo, con voz pausada pero firme.

La velada fue también un espacio para hablar del proceso creativo detrás de su obra. Contrario a la visión romántica del artista iluminado, Valtierra se describió como alguien que sufre con su oficio, que duda de sus propias imágenes y que se enfrenta a sus errores en la intimidad del revelado.

“Yo sufro mucho haciendo fotos, porque además me critico y casi nunca —aquí entre nos— me gustan mis fotos. Te das cuenta que la regaste, que no viste bien, que había otra cosa en ese encuadre… y eso duele. Yo no soy complaciente con mi trabajo”.

La autocrítica ha sido una constante en su carrera, confesó. Desde que comenzó a tomar fotos con la enseñanza de Manuel Madrigal —quien le recomendó disparar poco y observar mucho—, Valtierra ha cultivado una mirada paciente, reflexiva y empática. “Siempre me lo recrimino, pudo haber sido mejor” , dijo, en alusión a algunas imágenes que, aunque celebradas, él mismo considera incompletas.

Sin miedo a la luz se compone de más de 150 fotografías. Reúne escenas emblemáticas que van desde los conflictos armados en Centroamérica hasta la vida cotidiana en México, siempre con una mirada que rechaza el espectáculo y prioriza la dignidad.

La publicación está acompañada de textos de Ricardo Yáñez, Pedro Mellado y Élmer Mendoza, quienes añaden capas poéticas y narrativas a la mirada de Valtierra.

Durante la presentación, Valtierra fue cuestionado sobre las estrategias para sobrevivir al entorno periodístico, marcado por tensiones políticas, intereses editoriales y conflictos ideológicos. Su respuesta... la terquedad.

“La estrategia para navegar entre todos esos factores es el trabajo. La terquedad. Llegar a tiempo. Poner buenos datos. Discutir con los editores. Pelear con los editores”, sostuvo.

Recordó entonces una anécdota reveladora. En 1982, el día que Miguel de la Madrid tomó posesión como presidente, Valtierra captó una imagen poderosa: una paloma blanca muerta en la Alameda, con tanques al fondo. Pensó que era una imagen simbólica y la imprimió en un tamaño mayor para indicar su relevancia. Cuando el director del periódico vio la foto, lo confrontó “¿Usted cree que soy un pendejo?”, le espetó. Valtierra, desconcertado, apenas atinó a responder que no. El director le explicó: “¿Sabe cómo se llama la esposa del presidente? Paloma. Si yo publico esa foto en portada, mañana me llega aquí a cerrarme el periódico”.

El episodio resume, según el fotoperiodista, el tipo de tensiones que enfrenta quien decide contar el país con imágenes. “La estrategia es estar ahí. Proponer fotos. Pelear por ellas”, insistió.

En el encuentro también participaron colegas y amigos del autor como Diego Petersen, Pedro Mellado, Rafael del Río y Ricardo Duarte, quienes compartieron anécdotas y reconocieron la influencia de Valtierra en varias generaciones de periodistas.

“Yo pienso que lo que retratas siempre es muy interesante y merece respeto. Esa ha sido mi manera de trabajar durante 50 años. No es que uno improvise, tienes que caminar, tienes que buscar, tienes que ver. Nunca he dejado de emocionarme” , finalizó.

