La literatura derriba fronteras, tiende puentes, acorta las distancias y nos enlaza y enraíza con nosotros mismos, pero sobre todo, con los otros. Es por ello que la Feria Internacional de Guadalajara (FIL) es uno de los eventos literarios más importantes en el mundo, y en su edición 39 -ya casi cuatro décadas de cultura y amor por los libros- recibirá de brazos abiertos a Barcelona, del 29 al 7 de diciembre. La ciudad que encara el Mediterráneo traerá a la Perla Tapatía lo mejor de sus autores consagrados, pero también un respiro de aire fresco en sus narradores actuales que están describiendo las ciudades, sus cambios, y sus tiempos.

En conferencia de prensa desde el ayuntamiento de Barcelona en la cual EL INFORMADOR estuvo presente, y que marca la primera de las actividades para una edición que promete ser memorable, las autoridades barcelonesas junto con figuras clave de la FIL como Marisol Schulz y Trinidad Padilla López compartieron los pormenores, el programa y el entusiasmo que para Barcelona representa ser la invitada de honor en uno de los festivales literarios más importantes a nivel internacional. La invitación también coincide con el décimo aniversario en el cual la Ciudad Condal fue declarada urbe literaria por parte de la UNESCO.

Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, destacó que la presencia de su ciudad en Guadalajara -luego de una gestión de tres años- no solo responde a inquietudes literarias, sino también al fortalecimiento de los vínculos que histórica y culturalmente unen a nuestros países: "Queremos relanzar, rehacer e intensificar los lazos de Barcelona con el mundo latinoamericano, con la Barcelona latinoamericana, que ha tenido momentos de esplendor a nivel creativo en nuestra ciudad".

Y agrego: "Pero también hay un vínculo sentimental en momentos políticos difíciles para nosotros, donde muchos países latinoamericanos, entre ellos México, acogieron al exilio no solo político, sino al exilio intelectual y cultural. Y ese hilo rojo, esa vinculación sigue hoy muy presente, y queremos que esté presente también en esta celebración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara".

Jaume Collboni, alclade de Barcelona, ciudad invitada de honor a la FIL de Guadalajara 2025. CORTESÍA

Un racimo de flores y de literatura llevará Barcelona a la FIL Guadalajara

Con el lema "Vindran les flors" (Vendrán las flores), Barcelona traerá el mundo florido de su literatura, cultura y arte a la Perla Tapatía -la Ciudad de las Rosas es otro de sus apodos-, en un intercambio de literatura y saberes, de diálogos y autores, en una vinculación poética por medio de las flores y de la celebración de Sant Jordi, que también se festeja en Guadalajara. El diseño oficial de la FIL 39 -y que por primera vez fue diseñado fuera de Guadalajara, por un estudio barcelonés- muestra libros abiertos como racimos de flores, lo que da patente de la importancia simbólica de las flores en este evento literario.

Pero Barcelona no se limitará tan solo a la literatura, sino que trae un programa repleto de arte en el que habrá exposiciones y conciertos, teatro y danza, ciclos de cine e incluso atisbos gastronómicos, todo curado por la mano experta de Anna Guitart, periodista de renombre en Barcelona y que funge como comisaria del programa de su ciudad en la FIL.

Anna Guitart agradeció el apoyo de la FIL por poder integrar al programa una experiencia total de Barcelona, no tan solo en sus autores consagrados, sino también en la literatura que se está escribiendo hoy en día, y que dan fe de la ciudad como capital literaria, en el propósito de compartir la cultura catalana con el mundo entero.

"El mayor reto fue reducir. Escoger a aquellas personas que creemos que pueden representarnos", comentó Anna Guitart. "No solo las del pasado, sino también las del hoy. Personas que, representándonos, también tengan un interés en ir a la FIL, porque es importante saber a dónde vamos, y así ayudar al descubrimiento de nuestra literatura. Este año Barcelona es la ciudad invitada de honor, pero para mí es la primera semilla, y me gustaría mucho que a partir de este momento Barcelona tuviera cada año un hueco más grande dentro de la FIL Guadalajara, donde me consta que ya nos tienen gran estima".

Marisol Schulz, directora General en Feria Internacional de la Feria del Libro de Guadalajara. CORTESÍA

Un programa que abrazará el pasado barcelonés sin dejar de lado nuestros tiempos

En su intención de honrar el ayer pero sin perder de vista el ahora, el programa que Barcelona llevará a la FIL contará con más de setenta autores que darán testigo de la diversidad de la narrativa barcelonesa y catalana contemporánea; también se rendirá homenaje a figuras clave en nuestras letras como Carmen Balcells, una agente literaria fundamental en la promoción de las letras latinoamericanas -y a quien Mario Vargas Llosa llamó la "Mamá Grande" de la literatura latinoamericana-, sin la cual el fenómeno del "Boom" no hubiera sido posible. Joan Brossa, Mercè Rodoreda y Manuel Vázquez Montalbán serán otras de las figuras literarias imprescindibles de Barcelona que serán homenajeadas en Guadalajara.

Pero Barcelona fue -e irá- más allá, pues para la edición 39 de la FIL tendrá participación determinante en FIL Ciencia y FIL Pensamiento -con propuestas realizadas desde la Dirección de Ciencia y Universidades del Ayuntamiento de Barcelona para brindar contenidos que fomenten la investigación, la ciencia y el pensamiento-, e incluso FIL Niños. Para el Pabellón, que es uno de los espacios más destacados e importantes en cada edición de la FIL, Barcelona llevará el concepto de "Espacio publicado", diseñado por Fábric y Santiago de León, el cual recreará una plaza barcelonesa de cerca de mil 200 metros, incluyendo una librería con títulos capitales de Barcelona, y un auditorio para 120 personas. En el ámbito festivo, Barcelona traerá estrellas desde Maria Arnal, Rigoberta Bandini y Love of Lesbian, entre otras.

"Faltan algunos meses para que nuestros salones y pasillos se llenen de esta ciudad fascinante, su literatura y sus libros, música y pensamiento", comentó Marisol Schulz, directora general de la FIL. "Que Barcelona sea invitada de honor no es casualidad, sino manifestación de una relación profunda, histórica y entrañable entre dos mundos que comparten imaginación y vocación cultural. Tomemos por ejemplo a Carmen Balcells, quien supo crear una conexión muy poderosa con la literatura en ambos lados del Atlántico. Tenemos este vínculo emocional con la ciudad de Barcelona y con Cataluña y queremos reflejarlo. Llevaremos las flores de Barcelona a Guadalajara, y las rosas de Guadalajara vendrán también a Barcelona".

"La designación de Barcelona como invitada de honor representa mucho más que un homenaje a una ciudad literaria: es la celebración de una identidad plural, de una tradición rica y de una vanguardia creativa que ha sabido dialogar con el mundo sin perder sus raíces", comentó, por su parte, José Trinidad Padilla López, presidente de la FIL, haciendo énfasis también en cómo esta fiesta de la cultura se traduce en una derrama económica importantísima para todos los involucrados, en todos los sentidos, no solo el literario. Tan solo edición pasada, la FIL recibió a más de 900 mil personas. "Estoy seguro de que la presencia de Barcelona dejará una huella duradera en nuestra feria y en nuestras comunidades lectoras, y será un honor recibirlos como invitada de honor en una edición que promete ser inolvidable", finalizó.

Trinidad Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara habla en el evento en Barcelona. CORTESÍA

La FIL: un espacio donde la cultura es refugio

La literatura es un refugio para nuestros tiempos. La cultura es esperanza en un mundo cada vez más convulso e impredecible, y la FIL, si bien no es política, pero sí apartidista, es consciente del papel que juega desde las artes, el encuentro, el diálogo y la comunidad en un panorama social convulso que afecta a todo el mundo. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, hizo hincapié en que esto es más importante que nunca, pues en su opinión, es desde las artes, la lengua y la cultura que las identidades se refuerzan, pero no desde lo unigénito, sino desde la diversidad.

"Con eventos como este tiene más sentido el esfuerzo que hacemos de crear y reforzar esos vínculos que existen entre México, Barcelona y Cataluña, y de cómo ese vínculo se puede reforzar y construir en base a la cultura compartida. Barcelona es una ciudad cada vez más latinoamericana, y nos interesa mucho mandar ese mensaje. Nosotros reivindicamos que la cultura, la tradición y la lengua son una forma de reforzar nuestras identidades desde la diversidad y desde el conocimiento, desde la creatividad y el talento. Creo que eso es un mensaje potentísimo a la oleada reaccionaria que se está viviendo en el mundo, y que hoy tiene más sentido que nunca", finalizó el alcalde.