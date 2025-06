Han llegado las flores: Festival Grec marca el inicio del verano en Barcelona

El verano ha dado inicio en Barcelona con sus calores mediterráneos, sus atardeceres prolongados y noches que inician muy tarde, sus calles llenas de gente y de vida a todas horas y en todas partes. Pero quien corta el listón que marca el punto de partida de esta temporada es el Festival Grec, uno de los eventos culturales más queridos entre los barceloneses por la fusión de disciplinas artísticas que año con año lleva a la gente, y que al día de hoy es un referente de la cultura y las artes escénicas a nivel europeo.

Celebrándose desde 1976 en los ámbitos privilegiados de Montjuic, una colina arbolada desde la cual es posible ver el horizonte entero de la Ciudad Condal, y el espejo estático del Mediterráneo inmenso, la edición 2025 del Festival Grec dio inicio la noche de este jueves en una ceremonia inolvidable en la cual EL INFORMADOR tuvo la oportunidad de presenciar gracias a las actividades culturales que el Ayuntamiento de Barcelona está promoviendo de manera anticipada por su participación en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara (FIL).

El Teatro Griego, que es un anfiteatro al aire libre -y que es la casa por excelencia del Festival-, es un espacio rodeado de pinos y árboles mecidos al viento, más allá de un jardín laberíntico donde se escucha el croar de las ranas entre las cañas, y el aire mismo está bañado de una esencia mística. Bajo el cielo azulado donde se atisbaban las primeras estrellas entre los cipreses, la multitud aguardaba el inicio del Festival, con las miradas clavadas en el anfiteatro, y cientos de abanicos agitándose como aleteos de mariposas entre los asistentes para conjurar los tormentos del calor.

El evento reunió a las personalidades más importantes de Barcelona, desde políticos hasta expertos de la cultura, y los idiomas entremezclados de español, catalán, inglés y tantos otros fueron enmudeciendo poco a poco cuando el escenario fue quedándose a oscuras, y en el aire se sintió el peso de algo grande, y el silencio absoluto se hizo bajo la noche. La puesta en escena, en sí, era sencilla: una pista circular de madera que sirvió como terreno total para todo lo que ocurriría después, y detrás de esta un escenario con escalinatas donde un cuarteto de cuerdas acompañó cada instante de la presentación.

"Le petit cirque" le da la bienvenida al verano barcelonés en el Festival Grec 2025

"Le petit cirque" -el circo pequeño- fue el espectáculo que marcó el punto de partida del Festival Grec 2025. Un show que, sin parsimonias ni momentos grandes, apeló a la melancolía y a la contemplación, que pareció ir en contra de la gravedad por los movimientos acuáticos y libres de sus bailarinas, y que resultó en un viaje emocional, reflexivo -e incluso meditativo- en los pasajes sonoros arrojados por el cuarteto de cuerdas.

Era un torrente de música delicado, perfectamente coordinado, un viento de bugambilias en los juegos del violín, una reminiscencia de mares en la voz grave del chelo, al grado en que era posible escuchar incluso el rasgueo de las cuerdas contra el diapasón. El público estaba tan callado, que eran pocas las personas que recurrían al celular -en uno de esos vicios de nuestros tiempos- para grabar con sus cámaras lo que se estaba desarrollando frente a sus ojos: la atención era total.

"Le petit cirque", el espectáculo francés que marcó la inauguración del Festival Grec 2025, fue creado por la cantautora Pomme y las bailarinas Marie y Yoann Bourgeois, y estuvo conformado en su totalidad por mujeres -el cuarteto, incluso, estaba compuesto por cuatro expertas en las cuerdas-. Fue una puesta en escena artesanal, profundamente femenina, y con atisbos del amor, que celebró esas pequeñas cosas de la naturaleza y de la vida, una experiencia orgánica, pura y sincera que armonizó con el espacio del anfiteatro al aire libre, bajo la noche y a los murmullos de los cipreses entre el calor del verano.

La cantante Pomme, que tiene una voz cristalina e imposible, incluso más armoniosa que los violines mismos, acompañó en cada instante a las bailarinas -Marie Bourgeois, Kim Amankwaa, Yurié Tsugawa y Kiley Dolaway-, que más que bailar dejaron simplemente que el cuerpo, libre, se escurriera en su albedrío a través del escenario circular, que en ningún momento dejó de girar. El cuarteto de cuerdas, con reminiscencias de Vivaldi, fue el centro donde gravitó toda la emotividad.

Con "Le petit cirque", el Festival Grec arrancó su nueva edición en una exploración de la gravedad y el equilibrio, de la gracia y lo elemental en el trabajo aéreo de sus bailarinas, en los recursos sonoros, en el acompañamiento musical que resultó en una de las joyas más grandes de la noche -no por parsimonioso, sino por su emotiva sencillez-, y por la puesta en escena, un homenaje al circo tradicional, en la pista girante que fue el patio de juego, como un territorio de calma pero también de vértigo, en el cual transcurrió la noche.

Los aplausos fueron breves, pasmados, como si la muchedumbre surgiera después de estar sumergida en los páramos del agua, y al anfiteatro regresó la esencia mística. Los asistentes se perdieron como las sombras en el calor creciente de la noche en el Mediterráneo.

Lee también: La OFJ interpreta la cosmogonía del ritmo

Una agenda llena de los mejores eventos culturales de Europa

Del 26 de junio al 3 de agosto, el Festival Grec tendrá una variada oferta que incluirá teatro, danza, música, circo y cinema a lo largo y ancho de Barcelona:

Inauguración – 26 a 28 de junio

Le Petit Cirque (Teatre Grec): inauguración con una mezcla de circo contemporáneo, danza y música en vivo. Participa la cantante Pomme junto a Marie & Yoann Bourgeois

Teatro destacado

-Tu em vas prometre una història d’amor (Sala Beckett): estreno de Helena Tornero, coproducción local.

-Clavells (Teatre Goya): obra de Emma Riverola, del 25 jun al 6 julio

-Moeder Courage (Teatre Grec): versión de Lisaboa Houbrechts, el 16 y 17 julio

Danza y circo

-Sidi Larbi Cherkaoui (Teatre Grec): coreografía destacada los días 11 y 12 jul.

-Alessandro Sciarroni – U. (un canto) / Save the last dance for me (Mercat de les Flors): 28–29 jun.

-Manual per a éssers vius (CCCB): pieza de La Mula (Magda Puig, Andreu Martínez), 17–18 jul.

Música en el Teatro Grec

-Clara Peya (3 jul), Lucía Fumero (5 jul), Rozalén (7 jul).

-Max Richter – The Blue Notebooks / In a Landscape (Teatre Grec): 15 jul.

-Homenatge a Pau Riba (Dioptria) (Teatre Grec): 22 jul.

Experiencia urbana y espacios singulares

-Interferència 02 (Arco de Triomf): intervención sonora urbana los días 5 y 6 jul.

-The Veil of the Temple (Santuario de la Mare de Déu del Carme): concierto vocal de John Tavener el 12 jul.

-Breaking Bach (Casa Studio Leopoldo Pomés): 24 jul.

-Obra de arte total (plaza Margarida Xirgu): instalación escenográfica de Alejandro Andújar López, del 26 jun al 27 jul.

NA