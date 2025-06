Luego de que se diera a conocer el hackeo realizado al Hospital Civil de Guadalajara, la autoridad universitaria y el propio nosocomio descartaron que se hubieran presentado afectaciones a información sensible.

El Hospital dio a conocer que la intervención se dio al sitio web institucional de la Subdirección General de Enseñanza, por lo que solo se vieron comprometidos algunos datos de registros de residentes e internos que cursan su formación médica en el Hospital.

"Al respecto, es importante puntualizar que este incidente no tuvo impacto alguno sobre la red institucional, ni sobre los servidores, ni los sistemas clínicos, ni sobre expedientes médicos o información de pacientes, ni sobre la infraestructura tecnológica crítica del hospital, todos los cuales permanecen íntegros, funcionales y bajo supervisión permanente", afirmó el nosocomio a través de un comunicado.

Al respecto del incidente, el Hospital Civil aseguró que ya se interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, y a la par se notificó del incidente y se realizaron recomendaciones de seguridad a las personas que sí se vieron afectadas, conforme a la ley de la materia.

De acuerdo con lo referido por la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, serían alrededor de 20 mil internos, pre internos y residentes quienes habrían pasado por dicha área de enseñanza entre 2019 y 2024, y quienes ya están siendo notificados por las vías conducentes.

"Lo que está haciendo el OPD es enviar un correo masivo a todos los que estaban ahí (en el sitio institucional), que tenían sus datos, para que estén enterados y tomen las precauciones debidas. También están ya en el tema de ciberseguridad trabajando para que esto no se vuelva a repetir. No fueron los servidores, según lo que me informan, sino que fue un portal, pero ya se está trabajando en ello" , dijo.

Los datos contenidos en este sitio serían los referentes al llenado de formularios para su adscripción al nosocomio, pero la notificación hecha por el nosocomio, añadió la rectora, contiene precisamente recomendaciones para evitar que, en caso de que estos datos lleguen a caer en manos equivocadas, pueda evitarse otro tipo de ilícitos, como posibles extorsiones o fraudes.

Planter Pérez afirmó que debido a que la Universidad de Guadalajara también ha sido blanco de intentos de ataques por parte de hackers, sin que estos se hubieran logrado, la casa de estudios ya trabaja para que quede marcado en los presupuestos de ingresos y egresos, una bolsa que apueste al reforzamiento de la ciberseguridad y de los sistemas de seguridad en la materia, de la casa de estudios, en lo general.

"Vimos la necesidad de aumentar la seguridad en ese sentido porque también hemos tenido intentos de hackeo. O sea, es algo que lamentablemente se presenta en muchas instituciones públicas y me imagino también que la iniciativa privada. Yo puedo hablar de la Universidad de Guadalajara, se ha intentado en varias ocasiones y se ha detenido, pero es algo que hay que estar trabajando de día a día. La tecnología es algo que avanza muchísimo y en ese mismo sentido se tiene que avanzar en la ciberseguridad" , añadió la rectora general.

A través de redes sociales fue que se dio a conocer el plagio de la información por un presunto hacker que se hace llamar "Kazu", quien habría intervenido en el sitio web del área de enseñanza del Hospital Civil de Guadalajara y quien habría puesto a la venta dicha información por 250 dólares, sin embargo, hasta el momento no hay mayores datos respecto del delincuente, o si se hizo uso de dicha base de datos.

El criminal también habría robado información del DIF Guadalajara, sin que hasta ahora la institución hubiera informado los alcances de la intervención.

"En cuanto se tuvo conocimiento del hecho, se interpuso una denuncia formal ante las autoridades competentes, con el objetivo de que se realicen las investigaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades. Paralelamente, se activaron los protocolos internos de revisión y se lleva a cabo una auditoría exhaustiva de nuestros sistemas de seguridad informática", dijo al respecto el DIF municipal.

