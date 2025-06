Tlajomulco aprueba el Consejo Municipal de Senderos Seguros

En el marco de una nueva sesión de Cabildo Siempre Cerca, realizada en las instalaciones del Centro Universitario de Tlajomulco , el Ayuntamiento, encabezado por el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez, aprobó por unanimidad la creación del Consejo Municipal de Senderos Seguros.

El Ayuntamiento informó que esta figura innovadora representa un paso decisivo en la construcción de entornos más seguros y accesibles para las juventudes del municipio.

La sesión contó con la presencia de la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter.

En un comunicado se informó que este Consejo nace del trabajo conjunto entre el Gobierno de Tlajomulco, la Universidad de Guadalajara, la Federación de Estudiantes Universitarios, el Instituto Metropolitano de Planeación y Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara y la comunidad educativa, con el objetivo de mejorar los entornos escolares en instituciones de nivel medio superior y superior, mediante acciones de movilidad segura, infraestructura urbana y participación ciudadana.

El alcalde Gerardo Quirino agradeció a las y los regidores de todas las representaciones políticas por el apoyo incondicional a iniciativas que benefician no solo a la comunidad estudiantil, sino también a profesores, personal administrativo, padres de familia y población en general.

"Se trata de que se beneficie no solo a los estudiantes, sino a toda la comunidad. Y en la medida en que sumemos esfuerzos y colaboremos de maneras distintas, vamos a poder contribuir. Porque lo que se entiende aquí es que, para que nuestros jóvenes estén seguros, para que nuestras comunidades estén seguras, no solo se trata —como bien se decía— de un tema de policías. No solo significa reforzar la seguridad, que lo estamos haciendo y lo vamos a hacer con mucha fuerza y determinación. Significa ver cómo podemos contribuir cada uno: teniendo mejores servicios públicos, mayor alumbrado, vialidades en mejores condiciones, que el transporte público llegue y llegue a tiempo.

Es una agenda infinita, y lo más importante era dar este paso, crear el Consejo y que, a partir de su creación, se construya una gran agenda. Y con la disposición de todas y todos sigamos construyendo el futuro que queremos para nuestro municipio, para nuestro estado y para nuestro país: un futuro con desarrollo, prosperidad y mejores condiciones para nuestros jóvenes y nuestras familias", concluyó el alcalde.

Por su parte, la Rectora General de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, reconoció la voluntad política del gobierno municipal de Tlajomulco y el liderazgo del presidente municipal para construir una propuesta concreta de impacto social. Destacó: "Este es el calado de la propuesta: asumir una posición comprometida, responsable y verdadera, más allá de una narrativa, con hechos. Y de verdad, insisto, de parte de toda la comunidad universitaria —por ellas, por ellos, pero también por las trabajadoras académicas, administrativas, operativas, por los académicos, los administrativos y operativos, por toda la población— muchísimas gracias por hacer esto posible, y sigan contando con nosotros".

El Consejo Municipal de Senderos Seguros tendrá entre sus funciones principales:

Definir zonas prioritarias.

Proponer proyectos.

Supervisar la inversión pública destinada a infraestructura como iluminación, vigilancia, banquetas accesibles, señalética, arbolado urbano, patrullaje y recuperación de espacios públicos.

Todo ello con el objetivo de garantizar trayectos seguros, no solo para estudiantes, sino para toda la comunidad.

En esta sesión extraordinaria e itinerante participaron también el rector del CUTlajo, Guillermo Arturo Gómez Mata; el secretario general de la Universidad de Guadalajara, César Antonio Barba Delgadillo; el coordinador de Seguridad de la UdeG, Montealberti Serrano Cervantes, y la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, Zoé García Romero, entre otras autoridades académicas y municipales.

El Dato:

El Consejo Municipal de Senderos Seguros será responsable de proponer y supervisar acciones de mejora en los entornos escolares.

Esta política de prevención pone al centro la experiencia cotidiana de quienes estudian, enseñan y transforman su comunidad.

