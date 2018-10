"Omphalos": la conexión a través del arte

“Omphalos” evoca el axis mundi, la conexión entre este y el otro mundo a través del arte. Dirigida por el coreógrafo belga Damien Jalet, esta obra es una coproducción del Conjunto de Artes Escénicas y el Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac).

Damien ha trabajado en estancias alrededor del mundo, un formato del que abreva para crear: “Me encanta capturar cosas de los lugares donde trabajo, elementos específicos. He hablado de la mitología desde un punto de vista antiguo”, explica en entrevista.

Sobre los conceptos de esta pieza, el coreógrafo platicó: “Últimamente he estado leyendo sobre la noción de gravedad, la manera en que nos rodea. Tengo una nueva pieza en Suecia llamada ‘Skid’, donde el escenario era una plataforma con una inclinación de 34 grados. La obra completa se trabaja así: trabajar y explorar lo que significa la gravedad permite crear otro lenguaje. Trabajar previamente eso me trajo a esta pieza. Supongo que la gravedad también tiene que ver con la fuerza centrífuga, y en parte con la idea del acceso. He leído sobre el tema del acceso, muy pronto llegué al término ‘omphalos’, de origen griego… Significa ombligo”.

Con la invitación de trabajar en México empezaron a suceder las coincidencias que abonaron a la creación: “El omphalos a menudo se representa con una serpiente alrededor. Cuando arribé a esa idea quise llamar la obra así, más cuando supe que la trabajaría en México, que significa ‘el ombligo de la luna’ y que tiene la relación con la serpiente en la bandera. Es una bonita coincidencia. La pieza evoca el acceso emocional, la entrada al mundo, cómo estamos en un constante movimiento con la gravedad y el tiempo”.

Con la pieza a punto de estrenarse, Jalet la considera su “obra más cósmica. Se liga directo a la cosmología, que por una parte se puede considerar relacionada con la mitología, aunque ésta no es una ciencia. Está muy desconectado, pero creo firmemente que el arte puede ser un punto de encuentro entre las dos disciplinas”.

Igualmente, a la par de cósmica es una obra poética y muy onírica “sobre la percepción del tiempo desde el punto de vista del ser humano. Es una especie de ritual contemporáneo que podría resumirse en qué es el tiempo y cómo nos relacionamos con esta invención humana. Cuando vemos el cosmos encontramos grandes manifestaciones de la eternidad, nos revela lo limitados que somos”.

Para ambientar la danza de los 20 bailarines del Ceprodac que participan en la obra está la música de dos compositores: “Uno muy famoso, Ryuichi Sakamoto (ganador en premios Oscar y Grammy), lo conozco desde hace más de diez años. Hace unos ocho años que nos acercamos más y hemos colaborado mucho. Me conmovió mucho su último disco, también habla de los límites del tiempo. El otro compositor es Marihiko Hara, me gusta trabajar con él. Los dos pueden pasar de algo muy melódico a algo muy experimental. Hara trabaja con estructuras matemáticas. Trabajar con ambos lo hace muy complementario, en nivel de sonidos y de perspectivas”. El diseño de escenografía es del mexicano Jorge Ballina, en el vestuario está Jean Paul Lespagnard, de Bélgica.

Asiste

“Omphalos” de Damien Jalet, coproducción del CAE y Ceprodac, viernes 26 (21:00 horas) y sábado 27 (20:00 horas) de octubre, Sala 2 del Conjunto de Artes Escénicas. Boletos en taquilla: de 130 pesos a 250 pesos.