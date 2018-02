Oficios nostálgicos a escena

Ganadora de la convocatoria Jalisco a Escena 2017 en la categoría teatro experimental, “Ambulante (Voces de la calle)”, es una pieza de teatro documental realizada a través de una investigación y un laboratorio donde se recopilaron las experiencias y memorias de trabajadores de oficios que parece se perderán por los avances tecnológicos.

“Es una pieza que habla sobre los oficios que vemos y no vemos. Empezó por una exploración, salimos a las calles, y encontrábamos oficios que nos movían las memorias de la infancia. Nos acercamos a estas personas, llegábamos con interés de no juzgar, sino de conocer su labor, crear un diálogo a través del interés, y se lanzaba la invitación para llevar a estas personas a escena”, cuenta Claudia Anguiano, directora de la puesta en escena, y Jeanette Letrado, diseñadora y realizadora del video documental.

A través del rescate de anécdotas, memorias e historias de diferentes personas dedicadas a diversos oficios, como escribanos, se fue construyendo la puesta en escena. “Saber qué nos ofrecían ellos a través de su memoria y el por qué seguían ejerciendo su oficio, aferrados; sobre esto trabajé el lado del documental, busqué otros oficios, rostros, maneras de trabajo, todo lo que tiene que ver con los oficios, desde el levantarse a salir a trabajar hasta el ofrecimiento de sus productos”, explica Letrado.

Un elenco experimental

La directora resume que la puesta en escena es una invitación a que el espectador “viva la experiencia de escuchar a viva la voz cuál es la necesidad de seguir con estos oficios, y continuar con estos trabajos, y esperar días buenos. También se ven otros que físicamente no están presentes, pero sí en memoria. Así como visualmente ver las propuestas de animación, imágenes, entrevistas, canciones, objetos que se usan en escena con su lado poético y que despiertan a la memoria, como una muñeca de cartón”.

Además, es importante resaltar que el elenco está conformado por un actor, Mario Iván Cervantes, quien “da voz, cuerpo e imagen a lo que no está presente físicamente”, y dos personas traspasados de sus oficios diarios a la escena: José Luis Partida, escribano, y María del Carmen García, educadora popular feminista.

“Al estar hecha con personas que no son actores, se crea otra forma de ver el teatro, con ellos encontraremos ese punto sensible de su palabra, junto con la escenografía, la luz, decoración… Los traemos desde su cotidianidad a un espacio que impone”.

Lado femenino

Una de las preocupaciones de Anguiano al momento de estructurar la pieza, fue el lado femenino de los oficios, pues encontraba constantemente hombres, pero no mujeres. “Cuando escribí el proyecto, me preguntaba sobre los oficios de las mujeres, por lo que al toparme con María del Carmen, quise equilibrar el lado femenino, ella regala mucho al compartir sus experiencias. Ella me habló del oficio de las mujeres, salió un texto fuerte, y se adaptó en una canción que también se presenta en la puesta en escena”.

TOMA NOTA

No te la pierdas

“Ambulante (Voces de la calle)” de Bazar Teatro se presentará el sábado 24 de febrero, el viernes 2 y sábado 3 de marzo a las 20:00 horas en el Foro de Arte y Cultura. Las entradas se pueden conseguir por la plataforma Ticketmaster, y tienen un costo de $100 pesos, general.