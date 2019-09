"No se adelanten. No he renunciado", asegura Pedro Salmerón

A pesar de que la Secretaría de Cultura dio a conocer la tarde de este sábado quién es su sucesor al frente de Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revoluciones de México (INEHRM), el historiador Pedro Salmerón aseguró que no ha renunciado a la dirección general del (INEHRM) y pide: "No se adelanten. No he renunciado", y agrega en su cuenta de Twitter que "solamente la he 'puesto sobre la mesa'".

En su carta de renuncia, Salmerón se dirigía al Presidente de la República y no a su jefa inmediata, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto.

No se adelanten. No he renunciado a la Dirección General del @INEHRM,

solamente la he "puesto sobre la mesa" . Gracias por preguntar. — Pedro Salmerón Sanginés (@HistoriaPedro) September 21, 2019

El investigador, en su cuenta de Twitter, difundió hace unas horas un texto de cuatro páginas titulado "Dictar, censurar, penalizar la investigación histórica", en el que escribió: "Pongo el cargo de director del INEHRM a disposición del Presidente y hago de este texto mi renuncia formal al mismo. Renuncia que le presento al Presidente que con valor y decisión está transformando a México. Al Presidente, no a la derecha de talante fascista".

