Despierta a la animación de Karla Castañeda

Karla Castañeda tiene dos Premios Ariel en su poder por los cortometrajes animados en stop motion “Jacinta” y “La Noria”; además, está preparando su primer largometraje, el cual será producido por el director jalisciense Guillermo del Toro, y todo su talento lo compartirá el 18 de julio, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas a través de un workshop dentro de las actividades de Despertares Impulsa.

"En mi experiencia, mucho talento y poco trabajo, no lleva a nada. Debe haber un equilibrio entre ambos. Perseverancia, disciplina, amor y pasión por el arte que desarrollan"

En entrevista, la cineasta comparte la relevancia del evento organizado por el bailarín Isaac Hernández: “Para mí es un honor participar en Despertares Impulsa, ya que es un evento de altísimo nivel con invitados de diversas nacionalidades que comparten un común denominador: La excelencia”.

En este taller, Karla abordará la creación de personajes animados originales y el desarrollo de historias creativas a través de la integración de experiencias personales: “Me parece importante que los asistentes del workshop vean los procesos de producción en la animación stop motion, pero sobretodo que profundicen en los orígenes de las historias. En este caso, hablaré de mi propia experiencia en los cortometrajes que he realizado. Hablar de lo personal, de lo que nos conmueve y de los puntos de inflexión en la vida. Considero que para eso es el cine, un mecanismo de conservación de la memoria”.

-¿Cómo trabajas tus experiencias personales para crear personajes?

-No tengo un sistema o fórmula establecidos, pero algo que es recurrente es un cruce entre mis experiencias de vida y mis obsesiones estéticas.

-¿Cómo fue tu acercamiento con Isaac Hernández?

-Isaac y yo habíamos entablado contacto a través de redes sociales, supe que él admiraba la animación y mi trabajo. Fue muy bonito saberlo, porque yo soy una gran admiradora de su carrera y de su tesón en proyectos de gran generosidad para compartir arte y cultura a los jóvenes mexicanos. Después, nos presentó un amigo en común y platicamos sobre temas de proyectos creativos; Isaac estaba en Guadalajara, en el rodaje de “El rey de todo el mundo” (dirigida por Carlos Saura); en ese encuentro tuvimos la oportunidad de ir a comer y platicar sobre diversos temas y me invitó a participar en Despertares Impulsa.

-¿Qué opinas que la falta de presupuesto haya orillado a Isaac a concluir este proyecto?

-Creo que es muy valioso e importante los comentarios que ha hecho Isaac recientemente en la prensa acerca de lo valioso que es el apoyo al arte y a las Industrias Creativas. Deseo que pueda encontrar la manera de dar continuidad a proyectos de esta índole. Es una oportunidad muy especial para los jóvenes, sé que no dejará de trabajar para ello. Además, comparto su visión y me alegra tener esta colaboración en dicho proyecto.

-¿Hay mucho talento en el país en el área de animación, qué nos falta para convertirnos en potencia?

-Hay mucho talento, efectivamente, y están emergiendo más y más personas que están sumándose y formándose en las distintas áreas o disciplinas que conforman el universo de la animación. Sin embargo, hay diversos factores que de consolidarse, incidirán para que podamos construir una industria. Desde mi punto de vista es importantísimo ejercer en mayor medida la autocrítica, sólo de esta manera podremos ubicarnos en qué punto está cada quién en su carrera y tener referentes no sólo a nivel nacional sino internacional. Si alguien asume que lo sabe todo, ya no hay crecimiento. Los parámetros deben ser los más exigentes y elevados posibles.

Aunado a lo anterior, Karla agrega que es fundamental conservar los fondos nacionales existentes e incluso crear más mecanismos para incentivar diferentes etapas; y reconoce que los guiones “han sido el talón de Aquiles de la animación mexicana, por lo que respetar los procesos y los tiempos de escritura de cada proyecto es fundamental”.

Pasión por el arte

Sin duda, Karla Castañeda es referente en la animación, por lo que sus sugerencias para los que inician son vitales por lo que al cuestionarla, ¿qué consejo les daría a los jóvenes que desean trabajar en la animación? Karla comparte: “Lo primero que recomendaría es probar varios roles e identificar aptitudes. No es lo mismo ser animador, que diseñador de producción, director de arte, puppet maker, escenógrafo, etc. Lo siguiente es mucho trabajo y disciplina. En mi experiencia, mucho talento y poco trabajo, no lleva a nada. Debe haber un equilibrio entre ambos. Perseverancia, disciplina, amor y pasión por el arte que desarrollan. Todo es un proceso, a veces toma tiempo, pero no es imposible”, finaliza.

En corto, lo que sigue

La creativa colabora en el próximo proyecto cinematográfico de Guillermo del Toro. CORTESÍA

Aunado al workshop que ofrecerá, Karla será parte del equipo creativo de la cinta animada producida por Netflix, “Pinocho”, misma que será dirigida por Guillermo del Toro, pero ¿cuál será su rol en este proyecto? “Es muy temprano para poder hablar de ello, será todo más preciso hasta integrarme a la producción, pero la idea hasta ahora es ser parte del equipo de dirección de arte”.

Sumado a lo anterior, la cineasta está a punto de terminar su tercer cortometraje, producido por IMCINE: “El nombre estamos definiéndolo, la historia va sobre la ausencia y la perdida. A finales de este año o principios del siguiente estará listo para exhibirlo, aún no sé en qué festival”.

Así mismo, está trabajando en la realización del guion de su primer largometraje el cual será producido por Guillermo del Toro: “Aprender y trabajar con Guillermo del Toro es una de la grandes cosas que me ha pasado en mi vida, existe un antes y un después”. Sobre la temática de este proyecto señala que hay “vasos comunicantes con mis cortos anteriores; así como con las obsesiones de Guillermo y mías. Aún no tiene nombre… Estamos en la etapa de escritura”.

Karla compartió que este fin de semana estuvo en sesión de escritura con Guillermo del Toro, donde a decir de la cineasta, le dijo una frase que le encantó: “Los diálogos en el cine deben tener ritmo, es música sin notas”.

“gago”, creación de Karla Castañeda. CORTESÍA / Manuel Cerón

