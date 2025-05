Con una trayectoria de más de una década dentro del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA), Moisés Vizcarra Schiaffino, hoy, fue designado como nuevo director del recinto, en sustitución de Maribel Arteaga, quien recientemente concluyó su ciclo al frente del museo tras 13 años de gestión.

El nombramiento forma parte de una reconfiguración más amplia dentro de la política cultural universitaria, que también incluyó a Virginia Guardado Valdez al frente de la coordinación de Artes Escénicas y Literatura y a Uriel Nuño Gutiérrez como titular en Extensión y Acción Social (CEAS), respectivamente.

La Universidad de Guadalajara (UdeG) informó que los tres perfiles fueron seleccionados por su “trayectoria profesional, su experiencia en vinculación institucional y su capacidad para articular proyectos culturales con una visión crítica, incluyente y con fuerte compromiso social”.

Para Vizcarra, su llegada a la dirección representa la culminación de un camino construido desde adentro. “Estoy nervioso pero muy contento, muy entusiasmado de poder continuar aquí en el proyecto del museo de las artes. Desde hace 12 años estoy trabajando en el MUSA, he pasado por diferentes cargos dentro de la institución”, expresó en entrevista con EL INFORMADOR.

La relación entre Moisés Vizcarra y el MUSA ha sido formativa. Ingresó al recinto poco tiempo después de que Maribel Arteaga asumiera la dirección, y reconoce en ella a su mentora.

“Fue mi formadora, fue una persona que me estuvo instruyendo y que me estuvo formando acerca de la museología. Me parece súper lindo que me hayan designado y me hayan brindado la confianza para continuar con la asignación que la maestra Maribel dejó por su jubilación”.

Vizcarra agradeció también a la rectora general de la UdeG, Karla Planter, y a Daniela Yoffe Zonana, Coordinadora General de Extensión y Difusión Cultural, por la confianza depositada en él para liderar esta nueva etapa.

Desde su nueva posición, Vizcarra propone dar continuidad a los ejes curatoriales y formativos que han distinguido al museo, pero también imprimir una visión que amplíe el alcance de sus públicos. “La vocación más fuerte que tiene el museo es la vocación de educar a través de la cultura y el arte. Eso es algo que el museo va a llevar muy pegadito a su misión y es una línea de la cual no nos podemos desprender”.

Este compromiso educativo implica, a su vez, mantener una programación que combine el apoyo a artistas jaliscienses con la difusión de figuras consagradas del arte, así como preservar y proyectar el legado de José Clemente Orozco. “Queremos acercar las diferentes expresiones contemporáneas, tanto locales como nacionales, y si es posible internacionales, para que el público de Jalisco y todo el que visita el museo pueda acercarse a ellas, siempre también de la mano con el programa educativo”.

Pero más allá de la continuidad, Vizcarra también plantea transformaciones. Uno de sus principales objetivos es fortalecer la inclusión dentro del museo, tanto en contenidos como en infraestructura.

“Tenemos muchas ganas también de trabajar por hacer al museo un espacio mucho más inclusivo y accesible a todos los públicos que lo visitan. Queremos trabajar también en programas que sean muchísimo más enfocados a las personas con diferentes discapacidades: visuales, auditivas, también de movilidad”.

Una de las primeras acciones en esta línea será la incorporación de un modelo táctil de los murales de Orozco, pensado especialmente para personas con discapacidad visual. “Estamos trabajando en un proyecto que, te estamos dando la primicia, se trata de un modelo táctil de los murales de José Clemente Orozco para las audiencias débiles visuales. Queremos que todas las personas que puedan visitar el museo se sientan recibidas con todas las características que necesitan”.

Liderará Extensión y Acción Social

Con una mirada profundamente ligada a la cultura comunitaria, Uriel Nuño Gutiérrez fue nombrado nuevo titular de la Coordinación de Extensión y Acción Social (CEAS). Nuño es sociólogo y maestro en Filosofía de la cultura por la UdeG, y su trayectoria incluye seminarios especializados en antropología, teoría cultural y gestión comunitaria.

Ex rector del Centro Universitario del Norte (CUNorte), Nuño ha diseñado y ejecutado programas de corte participativo en diversas regiones del estado. Su gestión se enfocará en el fortalecimiento del trabajo con barrios, colonias, organizaciones civiles y colectivos culturales.

Uriel Nuño Gutiérrez, sociólogo y maestro en Filosofía de la cultura por la UdeG. CORTESÍA

Toma la batuta de las Artes Escénicas y Literatura

Entre los nuevos liderazgos en Cultura UDG, está el nombramiento de la gestora cultural y productora escénica, Virginia Guardado Valdez, quien asume la titularidad de la Coordinación de Artes Escénicas y Literatura.

Egresada de la Universidad de Guadalajara, ha desarrollado su carrera dentro de esta casa de estudios desde 2015, principalmente en el área de producción, promoción y vinculación.

Guardado ha liderado la logística y operación de algunos de los recintos más relevantes del ecosistema escénico universitario, como el Teatro Vivian Blumenthal y el Teatro Experimental de Jalisco, además de coordinar actividades en colaboración con el Conjunto Santander de Artes Escénicas. En su nueva etapa, buscará consolidar un modelo de gestión cultural más articulado y territorializado.

Virginia Guardado es egresada de la Universidad de Guadalajara, ha desarrollado su carrera dentro de esta casa de estudios desde 2015. CORTESÍA

El reto inmediato

Vizcarra reconoce que hay áreas de oportunidad por mejorar, pero mantiene como prioridad que todas las actividades del MUSA sigan siendo de acceso gratuito y en beneficio de la comunidad. “Todo lo que se hace en el MUSA es de acceso gratuito y es en beneficio de la comunidad. Entonces yo creo que esos objetivos no los podemos perder de vista”.

Su reto inmediato será consolidar al MUSA como un espacio que no sólo conserve y difunda el arte, sino que también dialogue con sus públicos desde una perspectiva crítica, abierta y empática. Como él mismo concluye: “Siempre vamos a estar muy pendientes de esas áreas de oportunidad para seguir llevando al MUSA mucho más lejos y seguirlo posicionando como uno de los espacios culturales más importantes del Estado”.

CT