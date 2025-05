La relación entre el Gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara es, por definición, conflictiva. El papel de la Universidad no es la de aplaudidor, es la de crítico y el Gobierno del Estado está obligado a darle un presupuesto suficiente que la casa de estudios debe ejercer con absoluta autonomía. No hay gobierno, al menos desde que se afianzó la autonomía universitaria con Guillermo Cosío, para acá, que no haya tenido roces con la Universidad. Todos los gobiernos han tenido la sensación de que entre más dinero les dan, más golpes reciben.

La autonomía no es una concesión graciosa de nadie, es una condición sine qua non del quehacer universitario. Una universidad que no es incómoda al poder no está haciendo bien su trabajo. Sin embargo, el problema en la relación de los gobiernos de Jalisco con la UdeG hay un componente extra y es que la universidad actúa como grupo político. Primero lo hicieron con el PRI, la era de Raúl Padilla a través del PRD, y en los últimos años terminaron haciendo su propio partido político, Hagamos. En la práctica, eso se ha traducido en que la frontera entre la universidad y partido de oposición es borrosa y movible.

Karla Planter no solo es la primera rectora mujer, sino una de las pocas, junto con Víctor Manuel González Romero, que no tiene una militancia política. González Romero participó como secretario de Planeación y de Gobierno en el periodo de Emilio González Márquez, pero nunca fue candidato. Son también los únicos en 50 años que no vienen de las organizaciones estudiantiles (FEG y FEU). El resto, Enrique Zambrano (PRI), Enrique Alfaro (PRI), Raúl Padilla (PRD), Trinidad Padilla (PRI), Carlos Briseño (PRI), Tonatiuh Bravo (PRD/Hagamos) y Ricardo Villanueva (PRI/Morena) vienen de la política estudiantil, han tenido una militancia activa y han participado abiertamente en política, lo cual complicó de más su relación con los gobernadores en turno.

Planter puede ser una rectora distinta. De hecho, en muchos sentidos lo es. Lo que no puede es llamarse a sorpresa de que exista una desconfianza básica con el grupo político que controla la Universidad. Ninguno de los temas por los que se ha confrontado con el gobierno de Pablo Lemus es realmente trascendente, pero sí son incómodos para la relación: el no pago del agua de las empresas para universitarias, lo cual es un abuso; la investigación sobre desapariciones, que siempre será incómoda para el gobierno; el control de los Hospitales Civiles, un tema que históricamente ha sacado chispas, por citar los más recientes.

Como rectora, Karla Planter tiene que defender la autonomía universitaria, de eso no hay duda, pero también tienen que restablecer la confianza; confianza en que la Universidad no será usada como trampolín político para debilitar a unos y fortalecer a otros. Vaya reto.