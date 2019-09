México en una imagen

Este jueves 12 de septiembre la ciudad recibe un nuevo espacio para el arte: la Ecléctico Artspace. La exposición con la que inauguran esta galería es “México Fotografiado”, que reúne a trece fotógrafos que presentan su visión del país.

Mauricio Toussaint, quien encabeza el proyecto de la galería, comentó en entrevista: “Este espacio nació de manera muy orgánica. Como pintor y fotógrafo tengo un espacio muy cerca, cerrado al público. Aquí teníamos un proyecto con unas oficinas de diseño: con las nuevas formas de trabajar, con correo electrónico, no vi la necesidad de mantener el espacio como oficina. Quise darle vida al espacio con una de las propuestas que no están cubiertas en el arte en Guadalajara: la fotografía. Generalmente no hay espacios dedicados a promover fotografía”. El plan es que de la decena de exposiciones que planean tener cada año cerca de la mitad sean dedicadas a la fotografía.

La zona donde se ubican también es importante, al estar en Zapopan entre su centro histórico y Avenida Patria: “En esta zona norte no hay galerías: casi todas están por la Colonia Americana, Chapultepec. Tenemos dos vecinos importantes por acá: Galería Javier Arévalo y el MAZ, pero son oficiales, del gobierno. Las posibilidades para que un artista tenga acceso es más competitivo”. Esta zona tiene mucho potencial, es un corredor comercial en Eva Briceño, hace un año arreglaron la calle, es más accesible, hay negocios con más diversidad”.

Con la fotografía buscan tener a artistas locales y foráneos (en esta exposición tienen a Fabio Francia de Argentina y Shirley Hisgen de Estados Unidos). La temática propuesta para los invitados fue México: “FotoMéxico es un evento que se realiza desde hace muchos años. Antes se llamaba FotoSeptiembre. Como galería nueva quisimos alinearlos al evento, pero por los tiempos no tuvimos oportunidad de registrar el evento con ellos. Lo haremos en próximas ediciones”.

Del coleccionismo, Mauricio comentó: “Es como la alternativa del grabado: cumple una necesidad para jóvenes coleccionistas que no pueden comprar una pieza de alto valor, pero una obra gráfica tiene ediciones limitadas, menos costosas. La fotografía es un recurso para que la gente pueda llevarse una pieza de arte a sus casas, sin ser tan caro”.

Entre las piezas que se exponen también está una fotografía de Nuevo México, que aunque está en Estados Unidos sirve para hacer “Un hincapié en la influencia que ha tenido México en el suroeste estadounidense”, comentó Mauricio. En cada fotografía también incluyen las coordenadas donde se tomó la imagen, como San Miguel Allende o Chapala.

Saúl Cruz, Lila Dipp, Ricardo Guzmán, Mónica Morales, Laura Zohn, Ariana Díaz, Fabio Francia, Mariana Interían, Shirley Hisgen, Alejandra Ruiz, Jorge Zaragoza y el propio Mauricio son los fotógrafos con obra en “México Fotografiado”. La selección “nació a raíz de juntar visiones diferentes de los fotógrafos”, señaló Mauricio. Son tres generaciones las representadas. La exposición permanecerá hasta octubre, cuando inauguren la siguiente muestra, con la artista oaxaqueña Domi.

Asiste

Inauguración de “México Fotografiado”, jueves 12 de septiembre, 19:00 horas en Ecléctico Artspace (Eva Briceño, núm. 580).