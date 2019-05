México, el segundo país con más museos en Latinoamérica

Con mil 789 recintos, México se posiciona como el segundo país de América Latina con más museos, sólo después de Brasil, que cuenta con dos mil 447, de acuerdo con el Instituto Latinoamericano de Museos y Parques (ILAM).

“La ley general de monumentos no define un espacio museístico que englobe a todos, por eso existen los de arqueología, eclesiásticos, universitarios, de arte, cada uno con formatos independientes”

De los mil 789 que hay en el país, 130 son universitarios, según el último informe del ILAM, con sede en San José, Costa Rica.

En el marco del Día Internacional de los Museos, que se festeja el 18 de mayo, la jefa del Departamento de Estudios Museológicos (DEM) en Universum, Museo de las Ciencias, Luisa Fernanda Rico Mansrad, reconoció que en México el concepto de museo no está adecuadamente clasificado.

“La ley general de monumentos no define un espacio museístico que englobe a todos, por eso existen los de arqueología, eclesiásticos, universitarios, de arte, cada uno con formatos independientes”, comentó.

Por otro lado, y a través del DEM y del Seminario Universitario de Museos y Espacios Museográficos (SUMyEM), mencionó que se busca definir una concepción que permita trabajar en conjunto e incluya a los jardines botánicos, vestíbulos, galerías abiertas y acuarios, que también exhiben, catalogan y preservan colecciones nacionales.

Estas son nuestras actividades para celebrar el DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

“Para escribir la historia de la museología mexicana es indispensable documentar todo lo que se realiza en estos recintos para analizar, mejorar y comparar”, remarcó en un comunicado.

Rico Mansrad señaló que la mercadotecnia cultural ha transformado el concepto del museo tradicional para convertirlo en un atractivo turístico, “si no conociste un museo emblemático, como el Nacional de Antropología, por ejemplo, y no te fotografiaste con el Calendario Azteca, no visitaste México”.

La función de estos espacios, destacó, ya no es solo educativa, pues ahora resaltan íconos, ofrecen recorridos, visitas nocturnas y la foto del recuerdo para satisfacer las necesidades de cualquier público.

Este 2019, con el lema: “Los museos como ejes culturales: el futuro de las tradiciones”, la celebración se centrará en los nuevos papeles que desempeñan como actores en sus comunidades.

El año de oro de los museos nacionales fue considerado en 1964 cuando se inauguraron el Nacional de Antropología, de Historia Natural, Nacional del Virreinato, de Arte Moderno y de la Ciudad de México.

De los mil 789 museos que convergen en México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contribuye con 27 recintos a su cargo.

Entre ellos el Museo de Geología, el Universitario de Ciencias y Arte (MUCA), la Academia de San Carlos, Universum, el Antiguo Colegio de San Ildefonso, la Casa del Lago, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el Museo Universitario del Chopo, el Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), el de las Constituciones y el Museo de la Luz, entre otros.

