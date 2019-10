Maya Navarro de Lemus, una mujer de fortalezas

Sin saber el impacto que sus letras causarían en la vida social de Guadalajara, es como Maya Navarro de Lemus comenzó su andar en EL INFORMADOR. Hace 21 años surgiría una de las columnas editoriales que, además de resaltar a las mujeres mexicanas, traería consigo una labor altruista que hasta el día de hoy se mantiene activa y cada vez con más fuerza.

Se trata de “Mujeres que dejan huella”, columna que semanalmente brinda una mirada reflexiva sobre las diversas facetas de las mujeres, de quienes desde distintas trincheras abogan por generar redes de colaboración, de conocimiento, de lucha y respeto por los Derechos Humanos, por el desarrollo y posicionamiento profesional y por dignificar la importancia de la mujer en cualquier sector social y creativo.

“EL INFORMADOR se hizo parte de mi vida, quizá yo no forme parte de la vida de EL INFORMADOR, pero él sí lo es. Yo dejaba de hacer cualquier cosa para hacer mis entrevistas y he tenido la oportunidad de charlar con grandes personajes. EL INFORMADOR me ha dado grandes cosas, ha sido mi maestro y formador, es mi alma máter”.

“Mujeres que dejan huella” dio sus primeros pasos en “Calor de hogar”, sección con la que se propuso un acercamiento más directo y armonioso con los lectores de EL INFORMADOR, teniendo a un destacado grupo de mujeres en el liderazgo de los temas que cada semana nutrían y brindaban guías y herramientas sobre las oportunidades de desarrollo profesional y creativamente, siendo Maya Navarro de Lemus la responsable de hacer del conocimiento público los nombres y rostros de las mujeres que comenzaban a marcar pauta en la vida tapatía.

“EL INFORMADOR me ha dado la oportunidad de entrevistar a cientos de mujeres en el campo de la literatura, filosofía, medicina y hasta de la que hace pasteles, todo eso ha sido aprendizaje para mí. EL INFORMADOR fue el conducto para que yo tuviera muchas vertientes en mi vida”.

Maya Navarro de Lemus recuerda con gracia los retos que enfrentó en sus primeros textos, del ingenio que ponía en marcha para desarrollar entrevistas personales que resultaran atractivas y con un lenguaje universal y de cómo solo se acompañaba de libreta y pluma para retener los relatos de esas mujeres asombrosas.

“Me di cuenta de la importancia que es tener disciplina y constancia, gusto por lo que haces. Han sido 21 años con la historia de una mujer cada ocho días de manera ininterrumpida aunque me hayan sucedido situaciones muy tristes en mi vida, jamás he dejado de escribir. Recuerdo con nostalgia cuando murió mi madre, Teresa de Anda de Navarro, y publiqué un artículo para ella, yo no podía creer la cantidad de personas que me leyeron, que me llamaron porque les asombró y gustó lo que yo escribía”.

Trabajo en equipo

El reconocimiento que ha logrado Maya Navarro de Lemus a través de “Mujeres que dejan huella” no viene solo, pues ella considera que parte del impacto de su columna se debe al respaldo que siempre ha encontrado en EL INFORMADOR, especialmente en Carlos Álvarez del Castillo, editor-director de este diario, quien ciegamente confió en el instinto de búsqueda y toque humano de Maya Navarro, así como de editores que la han acompañado en el diseño y puesta en página de sus textos que, puntuales y exactos, llegan hasta la imprenta del periódico.

“A veces pienso en que ya es tiempo de retirarme, pero creo que dejar ‘Mujeres que dejan huella’ es imposible, jamás me iba a imaginar su impacto. Yo resalto y doy crédito a la calidad de las personas que trabajan en EL INFORMADOR, no tengo más que gratitud para quienes han estado conmigo en este trayecto”.

A través de “Mujeres que dejan huella”, Maya Navarro de Lemus no solo aplaude el desempeño y fortaleza de mujeres, más allá de la tinta su legado se ha extendido a diversas instituciones y asociaciones civiles como “Mi gran esperanza A.C.” y Fundación Pedro Sarquís Merrewe, por ejemplo, que confiaron en la sabiduría de Maya y la integraron a sus consejos y presidencias para impulsar proyectos en beneficio de los sectores más vulnerables.

“Me propuse que no solo fuera una columna cultural y resultó ser una cadena de bendiciones”, explica Maya Navarro de Lemus al resaltar el afecto y alianzas que, a raíz de “Mujeres que dejan huella”, han nacido entre solidarios empresarios e instituciones que desinteresadamente se suman a causas sociales que ella resalta en sus columna para apoyar a los más necesitados.

Gran aceptación