María Félix reencarna en Yoemor

Seguir las reglas de la moda convencional no es algo que le interese a Joel Salazar, creador de la firma Yoemor y quien desde su vena creativa apuesta por enaltecer a la esencia femenina fuera de los estereotipos.

Convencido de que las siluetas necesitan ser libres, Joel Salazar avanza en la industria de la moda mexicana con un concepto sencillo: la ligereza sumada al juego de texturas y colores donde la mujer es capaz de reinventar a su propio gusto su estética y sello de identidad.

Por primera ocasión, Yoemor se instala en la pasarela inaugural de Intermoda y lo hará rindiendo homenaje a una de las mexicanas más destacadas de la cultura popular: María Félix, quien se convierte en la musa de Joel Salazar para recordar que la elegancia también puede traducirse al over-size, característica que este diseñador ha hecho fundamental en el ADN de su firma.

“Para nosotros como marca, el over-size (maxi-siluetas) es un respiro, me gusta hacer este tipo de siluetas para personas de todo tipo de cuerpo sin necesidad de vernos etiquetados en un único estilo, nuestro propósito es tener realmente una variedad garantizada para todo tipo de cuerpos. En México está muy abandonado el mercado para mujeres de talla grande y esto se convierte en una ventaja para poder poner creatividad sobre la mesa y jugar con prendas sueltas”.

Será hoy cuando Yoemor muestre su más reciente colección otoño-invierno retomando la personalidad icónica de “la Doña”, diva que marcó época y tendencia en la cinematografía nacional no solo por su estridencia y rebeldía actoral, pues Félix se caracterizó por la extravagancia, el glamour en su máxima expresión, el uso de joyas, diamantes y brillo como distintivo, sombreros que expresaban su empoderamiento y un maquillaje siempre preciso para remarcar su mirada retadora y labios dulces que cautivaron a personalidades como Agustín Lara.

Inspiración para replicar

Joel Salazar puntualiza su interés por inspirarse en mujeres que han dejado huella colectiva y personal, y eso se ha manifestado en pasadas colecciones como “Gregoria”, que ha sido una de las más aplaudidas dentro de Intermoda y que han servido como testigo del crecimiento creativo que Yoemor ha logrado desde sus primeros pasos en el pabellón de diseñadores emprendedores de Designer Corner de la feria de moda tapatía.

Las maxi siluetas de Joel Salazar no son una respuesta fácil y rápida al diseño contemporáneo, su firma se ha caracterizado por proponer prendas con verdadero sentido visual, efectos y juego de costura que dan la impresión de llevar un ajuar complejo ante la mezcla de estampados que recuerdan los principios de la perspectiva arquitectónica.

“Esta colección la referencia es María Félix, pero respetando el ADN y estilo de Yoemor con siluetas over-size. Me gusta crear texturas y veremos un estilo muy definido”, explica Joel, al adelantar que serán 35 salidas las que lleve sobre la pasarela para recordar las diversas etapas y estilos que inmortalizaron a la diva de la pantalla de plata.

“Cada nueva colección genera muchas expectativas, me gusta dar más y explorar nuevas cosas en cada creación. Veremos muchos volados, faldas amplias, siluetas grandes, plisados y mangas exageradas como referencia, pero no veremos a una María Félix tal cual, no es una copia, es inspiración desde mis referencias, de lo que me ha impactado. Ahora me enfoco en un juego de colores entre el naranja, amarillo, rojo, azul y un estampado especial que estrenaremos para la colección”.