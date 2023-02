Marçal Aquino: El problema es crear en libertad, ejercer la libertad

Este miércoles 22 de febrero en punto de las 20:00 horas, en el Auditorio Cristóbal de Oñate de Cámara de Comercio de Guadalajara, se llevará a cabo el Encuentro con dos narradores contemporáneos de alta calidad, se trata del brasileño Marçal Aquino y el mexicano Xavier Velasco, quienes hablarán acerca de ‘El Arte de la Novela’, en un evento que se realiza en colaboración con Guadalajara Capital Mundial del Libro (GCML) y se integra a las actividades que para promover la lectura promueve el gobierno de la ciudad en alianza con distintas universidades, instituciones y organismos culturales.

Un privilegio

Marçal Aquino es uno de los herederos de la mejor narrativa brasileña escrita en las últimas décadas; en entrevista con El Informador, refiere que llegar a Guadalajara para tomar parte en GCML “me hace sentir en casa; creo es la quinta vez que estoy acá y me gusta mucho el enorme respeto que tienen por la literatura, algo que me parece esencial y se da más aquí que en Brasil; creo es un privilegio participar y compartir la mesa con personas que sé que aman la literatura como la amo yo”.

En este sentido, Aquino se refiere a Xavier Velasco, “que es mi amigo personal y que estuvo muy ligado a Brasil en cierto momento, lo que nos hizo amigos. De hecho, uno de mis libros en español lleva un epígrafe de sui novela ‘Diablo guardián’, lo que prueba mi proximidad con él”.

Territorio de libertad

En palabras del narrador carioca, Brasil actualmente “pasa por un cambio en la cultura, que desde hace tiempo ha estado abandonada, devaluada, durante el gobierno anterior. Ahora, el retorno de Lula ha despertado esperanzas, pero no siento que en mi país haya mucho de amor por la cultura; ojalá las cosas cambien, esa es mi expectativa”.

Señala Aquino que lo ocurrido en su país fue casi “un embrutecimiento de las personas; en especial durante la pandemia. Ahora las personas leen más en búsqueda de una satisfacción inmediata y, también, se aplican a la literatura que se produce hoy día en Brasil las reglas de lo políticamente correcto, de las minorías y el lenguaje inclusivo, lo que no me parece porque creo que la literatura es un territorio de libertad”.

Para el escritor, “la literatura no va a morir; siempre habrá quien escriba e interesado en conocer otras experiencias del mundo a través de la escritura. Ahora, no es una actividad de masas; los tirajes son cada vez más pequeños y la literatura será íntima, porque es un elemento transformador de la cultura, y no se puede ignorar. Lo que creo es que ahora se valoran otras cosas diferentes del intelecto o lo artístico”.

Oficio de pasión

Vinculado a TV Globo por más de 15 años como guionista para televisión, Aquino afirma que, como “periodista de formación, es natural ser guionista; no es algo que haya planeado, sucedió de forma natural y, así, el acto de escribir pagó siempre las cuentas en casa, pero dejo que la literatura sea mi oficio de pasión, porque lo que me interesa entonces es descubrir que tengo algo que decir”.

Y en cuanto a las diferencias entre una escritura y otra, el narrador brasileño comenta que “el guion es un lenguaje técnico, y hay aspectos que no debe olvidar; la literatura no, es un territorio de libertad. Con el guion, debo estar atento a los dictámenes de la forma y lo audiovisual; pero, si me preguntas lo que prefiero, es la literatura, lo que me realiza”.

Libertad y responsabilidad

En estos términos, en palabras de Aquino hay que entusiasmar a la gente con la literatura “para que no haya un pensamiento homogéneo, que las personas no piensen igual, que es lo que los gobernantes desean, porque así las personas son más fáciles de manejar. Siempre habrá un rebelde, normalmente el artista no se filia con las corrientes diversas, lo que podemos hacer es continuar escribiendo y si molesta a alguien, no preocuparse. El problema es crear en libertad, ejercer la libertad”.

De acuerdo con el guionista y narrador, “lo que busco es que el libro que deseo escribir esté en contra de lo políticamente correcto, las políticas vigentes. Tengo libertad, pero también responsabilidad, si alguien se siente ofendido que busque la protección de la ley, pero no permito que me digan lo que debo escribir, nunca lo admitiré”.

Se trata de un evento abierto y gratuito que se destina al público en general, aunque para asistir se requiere descargar los boletos desde la página camaradecomerciogdl.mx/camaraaccess.

MARÇAL AQUINO Y XAVIER VELASCO/ ‘El arte de la novela’ (Charla)

Sede: Auditorio Cristóbal de Oñate/ Cámara de Comercio GDL (Av. Vallarta 4095, planta baja)

Fecha: Miércoles 22 de febrero 2023

Horario: 20:00 horas

Entrada Libre con BOLETO

Boletos: camaradecomerciogdl.mx/camaraaccess

CONFERENCIA/ ‘Cuando un libro se va al cine: qué cambia de la pequeña a la gran pantalla’

Sede: Museo del Periodismo y las Artes Gráficas [Mupag] (Paseo Alcalde 225, Centro GDL)

Fecha: Jueves 23 de febrero 2023

Horario: 19:00 horas

Entrada Libre

