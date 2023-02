Esta mañana se dio a conocer en Madrid que la edición 38 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, a realizarse del 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2024, tendrá a España como país Invitado de Honor; de acuerdo con lo dicho en la conferencia de prensa posterior a la firma del acuerdo formal, en la que estuvieron presentes Miquel Iceta i Llorens, ministro de Cultura y Deporte de España; José Andrés Torres Mora, presidente de Acción Cultural Española, y Marisol Schulz Manaut, directora general de la FIL Guadalajara.

Asimismo, en dicho anuncio se contó también con la presencia de María José Gálvez, directora general del Libro y Fomento de la Lectura, y de Isabel Izquierdo, directora de programación de Acción Cultural Española; además se dio a conocer que el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, exiliado en Madrid y despojado de su nacionalidad por el gobierno de su país, será el coordinador del programa literario que España llevará a Guadalajara el próximo año.

En estos términos, España ya fue país Invitado de Honor de la FIL en 2000 y, veinticuatro años después, “queremos mostrar cómo hemos evolucionado y reafirmar la apuesta del gobierno por el apoyo al sector editorial y a la internacionalización del libro”, afirmó Miquel Iceta i Llorens, ministro de Cultura y Deporte de España; y reconoció, además, el “buen momento que vive la industria del libro en España”, lo que permitirá visibilizar la diversidad de la literatura española tanto por la pluralidad de sus lenguas como de sus géneros literarios.

CORTESÍA

Por su parte, Icet i Llorens anunció que el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, presente en la sala, será el coordinador del programa literario que España llevará a la FIL en 2024: “Es un honor poder contar con tu experiencia y sabiduría para este ilusionante proyectos”. El ministro agradeció también a Acción Cultural Española por ser “el gran instrumento de la presencia internacional de la cultural española”. Aseguró que el trabajo de su participación en la FIL Guadalajara “formalmente comienza desde ahora”.

Así, Marisol Schulz, en su oportunidad, destacó que España ha estado presente en todas las ediciones de la FIL, desde 1987; “el diálogo internacional que tendrá lugar en Guadalajara en 2024 será memorable, enriquecedor y contribuirá a reforzar los lazos entre nuestras dos naciones”, lo que reavivará “la colaboración que no se ha detenido en 36 años de existencia de nuestra Feria”. Se trata, dijo, de “una oportunidad para retomar el diálogo sobre los problemas y desafíos del mundo hispanohablante de ambos lados del Atlántico”, y para reforzar la relación editorial y cultural entre México y España.

La directora de le FIL aseguró asimismo que “no puedo dejar de agradecer a las numerosas instituciones del gobierno español y comunidades autónomas, asociaciones editoriales y literarias, organizaciones civiles, fundaciones, universidades, medios e institutos de cultura, así como a los diplomáticos españoles y mexicanos que han apoyado a la FIL para que los vínculos culturales entre ambos países sigan vigentes y que sus comunidades de lectores crezcan y se fortalezcan en el diálogo internacional. Mención especial merece Acción Cultural Española, organismo que ha sido un gran aliado del programa literario, científico y cultural de la FIL”.

Además de España, que en 2000 fue el primer país europeo Invitado de Honor de la FIL, han sido invitadas otras regiones o comunidades españolas, como la Cultura Catalana, en 2004; Andalucía, en 2006 y Castilla y León, en 2010, además de la ciudad de Madrid, en 2017. Este año la FIL de Guadalajara tiene como Invitada de Honor a la Unión Europea, y se realizará del 25 de noviembre al 3 de diciembre de 2023 en Expo Guadalajara y otras sedes culturales de la ciudad y Jalisco.

La FIL y España se solidarizan con Sergio Ramírez

De igual forma, en su intervención, Marisol Schulz hizo un paréntesis para referirse “a un tema insoslayable”: el retiro de la nacionalidad y el despojo del gobierno de Nicaragua a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, y otras personas perseguidas por el régimen del país centroamericano. La directora de la FIL de Guadalajara aseguró que “Sergio Ramírez es y será siempre Nicaragua, será siempre mexicano, será siempre latinoamericano, español y ciudadano del mundo. Nadie le puede quitar la patria que él ha ayudado a forjar. A título personal y en nombre de la FIL Guadalajara, nuestra solidaridad con los nicaragüenses víctimas de la dictadura”.

Ahora bien, el ministro Miquel Icet i Llorens reiteró el apoyo del Gobierno de España “a todos los nicaragüenses, como tú, que en los últimos días habéis sido privados de vuestra nacionalidad”, dirigiéndose a Sergio Ramírez, a lo que agregó que la determinación de designar al Premio Cervantes nicaragüense como responsable del programa literario de España es una decisión con la que “reivindicamos la democracia, reivindicamos la creación, reivindicamos Nicaragua”.

Al concluir los discursos, Sergio Ramírez agradeció las palabras de la directora de la FIL de Guadalajara y la confianza depositada en él por el Ministerio de Cultura para ser el responsable del programa literario de España en la FIL 2024. Aseguró que no es la primera tarea compleja a la que se enfrenta y que lo hará desde su perspectiva de escritor en lengua española: “Desde mi condición de escritor nicaragüense, que no la pierdo porque nadie me la puede quitar”.

FS