Los secretos de "Os Demónios do Meu Avô" llegan al MCA

La historia de Rosa, su abuelo Marcelino y los habitantes de Vale do Sarronco no se podría contar sin las decenas de manos que se involucraron en "Os Demónios do Meu Avô", un largometraje en stop motion que ahora muestra un poco de los secretos de su creación en los pasillos del Museo de Ciencias Ambientales (MCA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

La exposición lleva el mismo nombre de la película, la cual muestra los detalles detrás del diseño de personajes y los escenarios, la técnica para su creación y los alcances que ha logrado al ser el primer largometraje en stop motion en la historia de Portugal, el cual fue se exhibe en la edición 40 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

La exposición de "Os Demónios do Meu Avô" estará disponible hasta el próximo 14 de junio; esta se encuentra en la sala derecha del Museo de Ciencias Ambientales. ESPECIAL

Durante la inauguración de la muestra, el director de la película, Nuno Beato, resaltó el trabajo de los artistas detrás de la producción, creación y diseño, y agradeció los apoyos recibidos para la realización del filme, el cual involucró un trabajo que puede apreciarse en los detalles de la obra.

“Estas exposiciones son la oportunidad para parar un poco y entender las manos que tenemos detrás de todo ese equipo, como el que está involucrado en la construcción de los escenarios; para eso es esta exposición, para mostrar un poquito de lo que se puede hacer”, afirmó.

La película aborda la historia de Rosa, una mujer que vuelve al pueblo donde creció con su abuelo Marcelino para descubrir los secretos que ocultaba y los “demonios” que habitaban en los recuerdos del abuelo y en los habitantes de ese lugar.

Por su parte, el embajador de Portugal en México, Manuel Carvalho, enfatizó el trabajo manual de "Os Demónios do Meu Avô' y su presencia en el país, con lo que se fortalecen las relaciones diplomáticas de ambas naciones, que se remontan a más de 160 años atrás.

La exposición de "Os Demónios do Meu Avô" estará disponible hasta el próximo 14 de junio; esta se encuentra en la sala derecha del Museo de Ciencias Ambientales, ubicado detrás de la Cineteca FICG. Además, en el lugar también se pueden observar personajes de la película "Soy Frankelda", primer largometraje mexicano hecho en stop motion.

