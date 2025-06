Guadalajara se rinde al flamenco con el estreno del documental sobre Yerai Cortés dirigido por C. Tangana

La segunda jornada del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) tuvo un cierre europeo marcado por los acordes y emociones del flamenco. En la sala Guillermo del Toro de la Cineteca FICG se presentó 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', documental dirigido por el músico y productor Antón Álvarez, más conocido como C. Tangana.

Antes de la proyección, la alfombra roja del festival recibió al equipo creativo del filme, que compartió con la prensa y el público parte de su experiencia durante la realización de este proyecto íntimo y musical.

Antón Álvarez, aún sorprendido por el momento, se dijo agradecido y emocionado. "Estoy muy contento, curioso, feliz por este trabajo. Trabajé con gente guapa, hermosa y talentosa", exclamó con una sonrisa tímida y tras sus inseparables gafas.

El documental, más que una biografía musical, se adentra en el universo personal y familiar del guitarrista flamenco Yerai Cortés. Para C. Tangana, capturar esa esencia fue uno de los mayores desafíos del proyecto. "Quizá lo más difícil fueron las decisiones de qué se incluía y qué no. Mucha gente que no ha visto la peli piensa que es sobre el proceso creativo de Yerai, pero realmente no es así. Es una inmersión muy profunda en su familia y en una serie de historias que para él han sido muy importantes, que lo han marcado en la vida", explicó.

La delicadeza de tratar esos temas personales sin caer en la exposición excesiva fue un eje central durante la filmación. "Acceder a ese mundo, pero con respeto. Sin que la gente que sale en la película, la familia de Yerai, sienta que se les hace peor lo que han vivido. Sin embargo, Yerai decía que si hacíamos esta película, solo podría ir todo bien", comentó Antón.

Por su parte, Yerai Cortés estuvo involucrado activa y permanentemente en el montaje, asegurando que la narrativa respetara sus emociones y su historia. "El corte final lo fui viendo todo el tiempo porque yo estuve en el proceso también. Yo iba diciendo hasta dónde, cuándo y cómo", dijo.

Minutos antes de que las luces se apagaran en la sala Guillermo del Toro, la directora del FICG, Estrella Araiza, presentó al equipo que hizo posible esta producción, destacando la importancia de una cinta que dialoga con la música, la identidad y las raíces.

Tangana tomó la palabra para presentar a quienes lo acompañaron en la travesía creativa.

"Ella es mi socia, directora y la persona que ha hecho posible que yo sea director, Cris Trenas. A una de mis cantantes favoritas de todos los tiempos, coprotagonista de la película, la hermosa Tania García. Y por último, pero no menos importante, al protagonista de esta película, mi hermano, gran inspiración y mi artista favorito de todos los tiempos: Yerai Cortés".

El cantante, conocido por fusionar géneros y romper esquemas en la música española contemporánea, expresó su emoción por estar en México con esta producción. "Estoy encantado de traer esta película a México y espero que se emocionen, que la disfruten mucho. No es la película que creen que es, verán que les va a sorprender".

A su vez, Yerai confesó el privilegio que representa para él compartir su historia en este país. "Estamos superorgullosos y encantados, en especial yo, de estar aquí en Guadalajara, en esta tierra que a la vez es muy flamenca. Tengo muchos contactos directos que me dicen que es un lugar muy flamenco. Por eso me siento muy privilegiado de traer estas emociones, de traer esta película, de traer el flamenco y que suene en Guadalajara muy flamenca esta noche, por favor”.

Sinopsis

Cuando Antón Álvarez, C.Tangana, conoce a Yerai Cortés se queda completamente fascinado con su talento e intrigado por su historia familiar. Yerai es una figura inusual dentro del flamenco; tan respetado por los gitanos más tradicionalistas como por los artistas vanguardistas de la nueva ola de la que él forma parte.

Deciden emprender un viaje juntos para grabar un disco en el que las canciones vienen marcadas por una gran pena, donde el propio proceso artístico lo enfrenta con su pasado y lo empuja a explorar un secreto familiar a través del cual trata de redimir la relación con sus padres. El resultado es una película que desarrolla una experiencia musical única para sumergirnos en una historia de pasión, amor y perdón.

