Denisse Guerrero y Daniela Vega son homenajeadas en el Premio Maguey

Desde hace catorce años, el Premio Maguey se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes en América Latina para visibilizar las narrativas LGBTQ+ a través del cine. En el marco de la edición 2025 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), esta sección especializada regresa con una propuesta diversa que incluye películas, homenajes y exposiciones que reafirman su apuesta por la cultura como forma de resistencia.

La gala inaugural se llevará a cabo este 9 de junio en la sala Guillermo del Toro de la Cineteca FICG, específicamente. En esta celebración, además de arrancar formalmente con la competencia cinematográfica, se reconocen trayectorias artísticas que han marcado un antes y un después en el imaginario queer. Este año, Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, y la actriz chilena Daniela Vega serán homenajeadas por su impacto en la cultura pop y el activismo, respectivamente.

Estrella Araiza, directora del FICG, y Guillermo Gómez Mata, presidente del patronato, reafirmaron la importancia de seguir generando espacios que apuesten por la libertad y la diversidad desde el arte. “Este premio es un espacio de cultura y resistencia artística que serán el pilar de las futuras generaciones, pues es una celebración del cine como instrumento de transformación social”, subrayaron.

Una de las personalidades centrales de esta edición es Denisse Guerrero, reconocida con el Premio Maguey Trayectoria por su contribución a la cultura queer desde el ámbito musical y estético. En la voz de Belanova, y también en sus nuevos proyectos solistas, Denisse ha dado forma a un universo sonoro y visual que ha conectado con distintas generaciones, especialmente con la comunidad LGBT+.

La cantante expresó su sentir a la distinción. "Si hace un par de años me hubieran dicho que iba a estar presentando un documental o una exposición acerca de mi trayectoria vinculada con el vestuario no lo hubiera creído”, afirmó. “Y creo que la razón más importante por la que me encuentro aquí es por toda esta red de apoyo que he tenido por parte de mis amigos, y de parte de Pavel (Cortés, director de programación del FICG)".

Como parte del homenaje, se proyectará el documental 'Murió la fantasía', realizado por Cobra Films, en el que se aborda el reencuentro de la artista con los escenarios y se exploran dimensiones íntimas de su vida y obra.

Otra figura destacada de esta edición es Daniela Vega, actriz, cantante, escritora y activista chilena, quien será reconocida como Queer Icon del Premio Maguey 2025. Vega, protagonista de la multipremiada película Una mujer fantástica, se ha convertido en una voz esencial en la defensa de los derechos trans en Iberoamérica.

“Es siempre importante recordar que la luz aparece en esos momentos, y no hay nada más interesante, no hay nada más bonito que asumirse como uno es, que entenderse como uno es y arrojarse a esa luz”, expresó con emotividad durante la presentación. “Porque yo les aseguro que no hay nada más poderoso que el amanecer… y si alguien o algo los está obligando a anochecer, será esa mañana la que nos apuntará el camino”.

En el encuentro con medios también participó la actriz española Lola Dueñas, quien forma parte del jurado de esta edición del Premio Maguey. Reconocida por su trabajo en filmes como Mar adentro y Volver, Dueñas reflexionó sobre su experiencia desde una nueva perspectiva.

"Ser parte de este lado de la trinchera me ha parecido interesante, ya que ahora puedo ver a los directores, compañeras y compañeros desde otra perspectiva y tener la posibilidad de admirar su trabajo”, comentó.

La programación del Premio Maguey 2025 incluye una selección oficial compuesta por 16 largometrajes provenientes de cuatro continentes. Entre los países participantes se encuentran Alemania, Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Indonesia, Malasia, México, Países Bajos, Reino Unido y Uruguay.

Estas películas competirán por tres galardones: Mejor Actuación, Premio Especial del Jurado y Mejor Película. La curaduría, como cada año, responde a un principio de diversidad de miradas, lenguajes cinematográficos y formas de vivir la identidad.

